'KGF' से पहले क्या थी यश की पहचान? टीवी से शुरू किया था करियर

इन दिनों फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आ रहे एक्टर यश को लेकर फिर से ये बहस छिड़ गई है कि 'KGF' से पहले उनकी क्या पहचान थी? मशहूर प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने साल 2023 में यश को लेकर बयान दिया था कि 'KGF से पहले यश कौन था?’ उनका ये बयान फिर से चर्चा में है और इसी बीच यश की मां पुष्पा ने बताया कि केजीएफ से पहले ही उनके बेटे ने पहचान बना ली थी. बता दें कि फिल्मों में आने से पहले यश टीवी में भी काम कर चुके थे .

थिएटर में काम के रोज मिलते थे 50 रुपये

40 वर्षीय यश का जन्म कर्नाटक के हासन में 8 जनवरी 1986 को हुआ था. उनका असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है. शुरू से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और वो ऐसे में कम उम्र में ही घर छोड़कर बेंगलुरु आ गए थे. यहां उन्हें काम नहीं मिला तो उन्होंने थिएटर में बैकस्टेज काम करना शुरू कर दिया था. जहां उन्हें 50 रुपये रोज मिलते थे.

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2004 में टीवी से किया एक्टिंग डेब्यू

थिएटर के दिनों में ही अभिनेता को छोटे पर्दे का ऑफर आया था. अभिनेता के अभिनय करियर की शुरुआत साल 2004 में 20 साल की उम्र में सीरियल 'उत्तरायण' से हुई थी. इस सीरियल के बाद एक्टर ने 'प्रीति इल्लादा मेले', 'माले बिल्लू' और 'नंदा गोकुला' जैसे सीरियल्स में भी काम किया.

2007 में 'जंबाड़ा हुडुगी' से बड़े पर्दे पर आगाज

सीरियल्स में काम करने के बाद यश को बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिला था. उनकी पहली फिल्म 'जंबाड़ा हुडुगी' थी जो साल 2007 में रिलीज हुई थी. हालांकि इसमें वो लीड एक्टर नहीं, बल्कि सपोर्टिंग एक्टर थे. उन्हें पहला बड़ा ब्रेक फिल्म 'मोग्गिना मनसु' से मिला था, लेकिन इसमें भी वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. हालांकि एक्टर को इसके लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (कन्नड़) से सम्मानित किया गया था. इसके बाद वो 'गूगली', 'राजा हुली' 'मोडालासाला', 'ड्रामा', 'और 'मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी' जैसी फिल्मों से कन्नड़ सिनेमा के पॉपुलर और शानदार एक्टर बनते चले गए.

'KGF' ने बदल कर रख दी लाइफ

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि KGF से पहले भी यश की पहचान थी. वो इससे पहले भी कन्नड़ सिनेमा के बड़े स्टार थे. हालांकि KGF उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई. साल 2018 की इस फिल्म में रॉकी भाई के किरदार से उन्हें न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी पहचन मिली. जबकि इसके सीक्वल 'KGF 2' (2022) ने उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए थे और वो न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा के बल्कि भारतीय सिनेमा के बड़े स्टार्स में शामिल हो गए थे.

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