Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'KGF' से पहले क्या थी यश की पहचान? टीवी से शुरू किया था करियर

'KGF' से पहले क्या थी यश की पहचान? टीवी से शुरू किया था करियर

सुपरस्टार यश ने अपनी लाइफ में बैकस्टेज वर्कर के रूप में भी काम किया है. इसके बाद उनका एक्टिंग डेब्यू शुरू हुआ था छोटे पर्दे से. वहीं बड़े पर्दे पर उनकी शुरुआत सपोर्टिंग एक्टर के रूप में हुई थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 31 Aug 2026 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

इन दिनों फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आ रहे एक्टर यश को लेकर फिर से ये बहस छिड़ गई है कि 'KGF' से पहले उनकी क्या पहचान थी? मशहूर प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने साल 2023 में यश को लेकर बयान दिया था कि 'KGF से पहले यश कौन था?’ उनका ये बयान फिर से चर्चा में है और इसी बीच यश की मां पुष्पा ने बताया कि केजीएफ से पहले ही उनके बेटे ने पहचान बना ली थी. बता दें कि फिल्मों में आने से पहले यश टीवी में भी काम कर चुके थे . 

थिएटर में काम के रोज मिलते थे 50 रुपये

40 वर्षीय यश का जन्म कर्नाटक के हासन में 8 जनवरी 1986 को हुआ था. उनका असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है. शुरू से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और वो ऐसे में कम उम्र में ही घर छोड़कर बेंगलुरु आ गए थे. यहां उन्हें काम नहीं मिला तो उन्होंने थिएटर में बैकस्टेज काम करना शुरू कर दिया था. जहां उन्हें 50 रुपये रोज मिलते थे.

ये भी पढ़ें: 'तुम तो ठहरे परदेसी' से मिली पहचान, अब 50 की उम्र में सलमान की एक्ट्रेस बनीं चित्रांगदा सिंह

2004 में टीवी से किया एक्टिंग डेब्यू

थिएटर के दिनों में ही अभिनेता को छोटे पर्दे का ऑफर आया था. अभिनेता के अभिनय करियर की शुरुआत साल 2004 में 20 साल की उम्र में सीरियल 'उत्तरायण' से हुई थी. इस सीरियल के बाद एक्टर ने 'प्रीति इल्लादा मेले', 'माले बिल्लू' और 'नंदा गोकुला' जैसे सीरियल्स में भी काम किया.

KGF' से पहले क्या थी यश की पहचान? टीवी से शुरू किया था करियर

2007 में 'जंबाड़ा हुडुगी' से बड़े पर्दे पर आगाज

सीरियल्स में काम करने के बाद यश को बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिला था. उनकी पहली फिल्म 'जंबाड़ा हुडुगी' थी जो साल 2007 में रिलीज हुई थी. हालांकि इसमें वो लीड एक्टर नहीं, बल्कि सपोर्टिंग एक्टर थे. उन्हें पहला बड़ा ब्रेक फिल्म 'मोग्गिना मनसु' से मिला था, लेकिन इसमें भी वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. हालांकि एक्टर को इसके लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (कन्नड़) से सम्मानित किया गया था. इसके बाद वो 'गूगली', 'राजा हुली'  'मोडालासाला', 'ड्रामा', 'और 'मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी' जैसी फिल्मों से कन्नड़ सिनेमा के पॉपुलर और शानदार एक्टर बनते चले गए. 

KGF' से पहले क्या थी यश की पहचान? टीवी से शुरू किया था करियर

'KGF' ने बदल कर रख दी लाइफ

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि KGF से पहले भी यश की पहचान थी. वो इससे पहले भी कन्नड़ सिनेमा के बड़े स्टार थे. हालांकि KGF उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई. साल 2018 की इस फिल्म में रॉकी भाई के किरदार से उन्हें न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी पहचन मिली. जबकि इसके सीक्वल 'KGF 2' (2022) ने उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए थे और वो न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा के बल्कि भारतीय सिनेमा के बड़े स्टार्स में शामिल हो गए थे.

KGF' से पहले क्या थी यश की पहचान? टीवी से शुरू किया था करियर

ये भी पढ़ें: कभी 100-150 रुपयों के लिए शादी-पार्टी में गाते थे गुरु रंधावा, अब है करोड़ों की दौलत

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Yash
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'KGF' से पहले क्या थी यश की पहचान? टीवी से शुरू किया था करियर
'KGF' से पहले क्या थी यश की पहचान? टीवी से शुरू किया था करियर
साउथ सिनेमा
20 साल के हुए महेश बाबू के बेटे गौतम, एक्टर ने पोस्ट शेयर कर लुटाया प्यार
20 साल के हुए महेश बाबू के बेटे गौतम, एक्टर ने पोस्ट शेयर कर लुटाया प्यार
साउथ सिनेमा
'अर्जुन रेड्डी' के दिनों को याद कर भावुक हुए विजय देवरकोंडा
'अर्जुन रेड्डी' के दिनों को याद कर भावुक हुए विजय देवरकोंडा
साउथ सिनेमा
'स्पिरिट' की शूटिंग हैदराबाद में क्यों? प्रणय रेड्डी वांगा ने बताई वजह
'स्पिरिट' की शूटिंग हैदराबाद में क्यों? प्रणय रेड्डी वांगा ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Udne ki Asha:😱Laksh की इस हरकत से परिवार हैरान! डिग्गी में छुपकर गांव पहुंचने पर मचा हंगामा #sbs
Bollywood News: सच्चाई के दो चेहरे! 'दायरा' के ट्रेलर में दिखा अपराध और कानून का सबसे तीखा टकराव (31.08.26)
J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
पंजाब
पंजाब: राजा वडिंग की बढ़ेंगी मुश्किलें? SC-ST आयोग बोला- 5 दिन में एक्शन हो
पंजाब: राजा वडिंग की बढ़ेंगी मुश्किलें? SC-ST आयोग बोला- 5 दिन में एक्शन हो
विश्व
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
त्रिशूली घाटी क्यों बनी ‘डिजास्टर ट्रैप’? जानें तबाही की पूरी कहानी
क्रिकेट
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
इमाद ने करवाया 'अबॉर्शन', भारत से हारा PAK, अल्लाह ने दी सजा; EX वाइफ का खुलासा
बॉलीवुड
32 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस की फेक AI वीडियो वायरल, कहा- ये बहुत डिस्टर्बिंग है
32 साल की ग्लैमरस एक्ट्रेस की फेक AI वीडियो वायरल, कहा- ये बहुत डिस्टर्बिंग है
इंडिया
GDP आंकड़ों पर PM मोदी बोले, 'तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी..'
GDP आंकड़ों पर PM मोदी बोले, 'तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी..'
शिक्षा
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
टेक्नोलॉजी
कैसे बढ़ाई जाती है 5G टावर की क्षमता, कितना पैसा होता है खर्च?
कैसे बढ़ाई जाती है 5G टावर की क्षमता, कितना पैसा होता है खर्च?
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget