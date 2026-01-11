साउथ सुपरस्टार यश अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक- अ फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स' से बड़े पर्दे पर कमबैक करने जा रहे हैं. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. इस रोमंटिक-थ्रिलर फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. गीतू मोहनदास ने अब तक 4 फिल्में बनाई हैं. उनकी पहली ही फिल्म ने ऑस्कर तक में जगह बना ली थी. वहीं तीन फिल्मों के कई अवॉर्ड्स मिले.

डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने से पहले गीतू मोहनदास बतौर एक्ट्रेस फिल्मी दुनिया का हिस्सा रही हैं. गीतू ने मोहनलाल की फिल्म Muthal Poojyam Vare से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था. तब उनकी उम्र महज 5 साल थी. इसके बाद उन्होंने En Bommukutty Ammavukku, 'लाइफ इज ब्यूटीफुल',Thenkasi Pattanam, Valkannadi और Nammal Thammil जैसी कई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम किया.

गीतू मोहनदास की शॉर्ट फिल्म ने जीते खूब अवॉर्ड्स

गीतू मोहनदास ने फिल्म Akale में भी एक्टिंग की और इस फिल्म के लिए साल 2004 में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस कैटिगिरी में केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड से नवाजा गया. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.

एक्टिंग के बाद गीतू मोहनदास ने प्रोडक्शन और डायरेक्शन शुरू किया. अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म Kelkkunnundo Are you listening बनाई. इस फिल्म ने बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म कैटिगरी में तीन इंटरनेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए.

इसके साथ ही इस फिल्म ने नेशनल अवॉर्ड भी जीता था. इतना ही नहीं, Kelkkunnundo Are you listening को 2014 से केरल में 12वीं क्लास के सिलेबस का भी हिस्सा बनाया गया.

ऑस्कर में पहुंची पहली फिल्म, जीते 2 नेशनल अवॉर्ड्स

शॉर्ट फिल्म के बाद गीतू मोहनदास ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म Liar's Dice बनाई. इस फिल्म ने 6 इंटरनेशनल अवॉर्ड्स तो जीते ही, साथ ही दो नेशनल अवॉर्ड भी अपमे नाम किए. 'टॉक्सिक' डायरेक्टर की पहली ही फिल्म को इतनी सराहना मिली कि इसे भारत की तरफ से 87वें ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री मिली थी.

'टॉक्सिक' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

'टॉक्सिक' 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणि वसंत जैसे कलाकार अहम भूमिका अदा करते नजर आएंगे.