'टॉक्सिक' के सेट पर प्रेग्नेंट कियारा को लेकर टेंशन में रहते थे यश, बोले- 'मैं बॉडीगार्ड बन गया था'
एक्ट्रेस कियारा आडवाणी प्रेग्नेंसी के बाद फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आने वाली हैं. वहीं हाल ही में फिल्म की लीड एक्टर यश ने खुलासा कि सेट पर कियारा का ख्याल रखने के लिए वो बाउंसर और बॉडीगार्ड तक बन गए थे.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आने वाली हैं. ये प्रेग्नेंसी के बाद उनकी पहली फिल्म है. वहीं हाल ही में मुंबई में फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान लीड एक्टर यश ने कियारा की जमकर तारीफ की. उन्होंने बताया कि सेट पर कियारा का ख्याल रखने के लिए वो और डायरेक्टर गीतू मोहनदास बाउंसर और बॉडीगार्ड तक बन गए थे.
प्रेग्नेंट कियारा को लेकर टेंशन में रहते थे यश
कियारा की तारीफ करते हुए यश ने कहा कि वो एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं. यश ने बताया कि फिल्म काफी डिमांडिंग थी, इसलिए शुरुआत में उन्हें कियारा को लेकर थोड़ी चिंता थी. यश ने बताया कि पहली बार जब दोनों की बात हुई, तो उन्होंने कियारा से पूछा था कि क्या उन्होंने कभी बारिश में शूट किया है. यश ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा शूट नहीं किया था, लेकिन उन्हें लगा कि ये आसान और अच्छा रहेगा. बाद में जब उन्होंने कियारा को देखा, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये शूट कितना मुश्किल होने वाला है.
बॉडीगार्ड बन गए थे सुपृपरस्टार यश
उन्होंने आगे कहा, 'जिस तरह से कियारा ने खुद को इस फिल्म के लिए डेडिकेट किया, वो काबिल ए तारीफ है. प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो 100 परसेंट कमिटमेंट के साथ सेट पर आईं. मैं और गीतू उनकी हेल्थ को लेकर ज्यादा चिंतित रहते थे. हम सेट पर उनके बाउंसर और बॉडीगार्ड बन गए थे और उनका पूरा ख्याल रखते थे. उन्होंने फिल्म के लिए सच में बहुत मेहनत की है. थैंक यू कियारा.'
Yash Praising Kiara Dedication 🙌 Commitment & Hard Work. ❤️🔥@advani_kiara @TheNameIsYash #KiaraAdvani #Yash #ToxicTheMovie pic.twitter.com/KpgM1re3QF— Kiara Fans Akola ❤️ (@Kiara_Fan_Club) August 13, 2026
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यश ने कियारा को किया डिफेंड
बता दें, फिल्म का गाना 'तबाही' रिलीज होने के बाद कियारा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. गाने में यश के साथ उनके इंटीमेट सीन्स को लेकर उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी. पिछले हफ्ते बेंगलुरु में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान यश ने कियारा को डिफेंड करते हुए कहा कि एक एक्टर के तौर पर आपको कई चीजों से गुजरना पड़ता है. उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट को वही करना चाहिए, जिस पर उसे भरोसा हो, क्योंकि लोग उस काम को पसंद भी करेंगे और उसकी तारीफ भी करेंगे.
'टॉक्सिक' का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. फिल्म में यश डबल रोल प्ले करते नजर आएंगे.
कब रिलीज होगी फिल्म?
'टॉक्सिक' को गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में कियारा आडवाणी के अलावा हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और नयनतारा जैसी एक्ट्रेसेस नजर आएंगी. फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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