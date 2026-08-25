'उनसे बहुत कुछ सीखा है...' CM विजय के मुरीद हुए यश, तारीफ में कही बड़ी बात

कन्नड़ सुपरस्टार यश अपनी कल रिलीज होने जा रही फिल्म 'टॉक्सिक' से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका करते हुए नजर आएंगे. फिलहाल वो इसका टीम के साथ मिलकर प्रमोशन कर रहे हैं. हाल ही में टॉक्सिक की टीम ने चेन्नई में इसका प्रमोशन किया. जहां यश ने तमिलनाडु के सीएम और तमिल अभिनेता थलापति विजय की जमकर तारीफ की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने विजय के लिए क्या कहा है?

CM थलापति विजय के मुरीद हुए यश

यश ने रविवार को अपनी फिल्म टॉक्सिक के लिए चेन्नई में एक इवेंट में हिस्सा लिया था. इस दौरान यश ने विजय का जिक्र करते हुए उनके अनुशासन और समपर्ण की तारीफ की और कहा कि उन्हें बतौर सीएम जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभा रहे हैं. वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि विजय से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है.

यश ने कहा, 'मैं हमेशा कहता रहा हूं कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है. उनके कमिटमेंट और लोगों से मिले प्यार की हम तारीफ करते रहे हैं और ये अब साफ तौर पर दिख भी रहा है. जनता ने वो जगह और जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है. हम खुश है कि ये एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है. वो बेहद अनुशासित और समर्पित है. लोग उन पर विश्वास जताते हैं.'

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थलापति विजय के बारे में

थलापति विजय तमिल सिनेमा के दिग्गज एक्टर हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. अब उनकी पहचान तमिलनाडु के सीएम के रूप में भी है. इसी साल हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी TVK राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और विजय तमिलनाडु के सीएम बन गए थे. विजय हाल ही में फिल्म 'जन नायकन' में नजर आए थे. बताया जा रहा था कि ये उनके तीन दशक के करियर की आखिरी फिल्म थी.

कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है 'टॉक्सिक'

यश की टॉक्सिक 26 अगस्त को दुनियाभर में रिलीज होगी. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी टॉक्सिक का हिस्सा कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया, नयनतारा और हुमा कुरैशी भी हैं. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और ये टिकट खिड़की पर कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

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