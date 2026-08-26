साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म देखने के लिए थिएटर में दर्शकों की भीड़ जुट रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करेगी. फिल्म का कलेक्शन मेकर्स की उम्मीदों से भी बेहतर हो सकता है.

तमिलनाडु में 'टॉक्सिक' का शानदार आगाज

यश की 'टॉक्सिक' को तमिलनाडु में दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रिलीज से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी मजबूत थी, जिससे अंदाजा लग गया था कि इसकी शुरुआत अच्छी रहने वाली है. अब शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, 'टॉक्सिक' ने तमिलनाडु में 'विश्‍वनाथ एंड संस' से भी बड़ी ओपनिंग की है.

तमिलनाडु में 10 करोड़ रुपये की ग्रॉस ओपनिंग करेगी फिल्म

तेलुगु123 की रिपोर्ट के अनुसार, सूर्या की 'विश्‍वनाथ एंड संस' ने तमिलनाडु में करीब 7 करोड़ रुपये से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी. रिलीज से पहले 'टॉक्सिक' की एडवांस बुकिंग काफी अच्छी रही. इसे देखकर ट्रेड में उम्मीद थी कि फिल्म तमिलनाडु में करीब 9-10 करोड़ रुपये की ग्रॉस ओपनिंग कर सकती है.

अगर फिल्म इस आंकड़े के आसपास पहुंचती है, तो यश के लिए ये बड़ी अचीवमेंट होगी. खासकर इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में एक कन्नड़ फिल्म का इतनी बड़ी शुरुआत करना आसान नहीं होता. यश की फैन फॉलोइंग और फिल्म को लेकर लोगों के बीच बना क्रेज इसकी ओपनिंग में साफ नजर आ रहा है.

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तमिल फिल्म को डब्ड फिल्म ने दी टक्कर

सबसे खास बात ये है कि 'टॉक्सिक' एक कन्नड़ फिल्म है, जो तमिल समेत कई भाषाओं में रिलीज हुई है. वहीं, 'विश्‍वनाथ एंड संस' एक तमिल फिल्म है. ऐसे में एक डब्ड पैन-इंडिया फिल्म का तमिलनाडु जैसे मार्केट में सीधे तमिल फिल्म से आगे निकलना काफी दिलचस्प है. यश की तमिलनाडु में भी अच्छी फैन फॉलोइंग है और 'केजीएफ' फ्रेंचाइजी के बाद उनकी लोकप्रियता पूरे देश में काफी बढ़ी है. इसका फायदा 'टॉक्सिक' को भी मिलता नजर आ रहा है.

'टॉक्सिक' के बारे में जानिए

'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का निर्देशन गीतू मोहनदास किया है. ये फिल्म आजादी के बाद के गोवा की माफिया दुनिया पर आधारित है. यश इस फिल्म में डबल रोल में हैं. उन्होंने गैंगस्टर राया और उसके बेटे रूमी के किरदार निभाया है. फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, हुमा कुरैशी, अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं.

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