थलापति विजय ने तमिलनाडु चुनाव में तहलका ही मचा दिया. उन्होंने जब से एक्टिंग छोड़कर राजनीति में एंट्री की है, उसके बाद से ही वह किसी ना किसी वजह से छाए हुए हैं. तमिलनाडु चुनाव 2026 में एक्टर ने राजनीति के धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए. बॉक्स ऑफिस के जैसे ही उन्होंने ईवीएम पर भी वोटों की बारिश कर दी. उनकी पार्टी टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुईं. ऐसे में चलिए बताते हैं उनके अभिनेता से नेता बनने के सफर के बारे में.

थलापति विजय का फिल्मी करियर

थलापति विजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 18 साल की उम्र में कर दी थी. उनकी पहली फिल्म साल 1992 में आई थी. बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म 'नालैया थीरपू' थी. उनका फैमिली बैकग्राउंड भी फिल्मी था. उनके पिता एस ए चंद्रशेखर खुद के निर्माता थे. उन्होंने बेटे का काफी सपोर्ट किया था. 90 के दशक में अभिनेता ने 'काधालुक्कू मरियाधाई' जैसी रोमांटिक फिल्मों में काम किया था और इसके जरिए उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया था.

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विजय ने 2004 में किया था धमाका

थलापति विजय ने साल 2004 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था. उनकी पहली हिट फिल्म 'घिल्ली' थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया था. इसे साल 2024 में फिर से रिलीज किया गया था उस समय भी इसने सैकनिल्क के अनुसार 32 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्डवाइड किया था. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने पहली बार रिलीज के बाद 1969 में आई MGR की फिल्म 'अदिमई पेन' को पछाड़ दिया था. इसके बाद विजय ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, जिसके जरिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. उन्हें साउथ का 'मास हीरो' भी कहा जाता है.

विजय की हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो इसमें थुप्पाक्की', 'मर्सल', 'मास्टर', 'लियो' और 'गोट' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. उन्होंने अपने करियर में करीब 68 फिल्मों में काम किया. वहीं, विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' है, जो अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है. तमाम विवादों की वजह से इसकी रिलीज पर सेंसर बोर्ड की तलवार लटक गई थी.

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सलमान-अक्षय से डबल फीस

विजय की तमिलनाडु में भगवान के जैसे पूजा की जाती है. इनकी तमिल ही नहीं बल्कि साउथ और नॉर्थ में भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा की भी पहली फिल्म उनके साथ ही थी. तगड़ी फैन की वजह से ही एक्टर की कोई भी फिल्म आती है तो वह पहले ही हिट हो जाती है. यही वजह है कि वह सलमान-अक्षय से भी डबल फीस चार्ज करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह कथित तौर पर 220 करोड़ से 275 करोड़ रुपये चार्ज एक फिल्म के लिए करते हैं.

2024 में राजनीति में की एंट्री

थलापति विजय ने राजनीति में साल 2024 में ऑफिशियल एंट्री की थी, जिसके लिए उन्होंने एक्टिंग तक से संन्यास ले लिया था. उन्होंने अपने ही एक संबोधन में कहा था कि वह राजनीति में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि आज वो जो कुछ भी हैं जनता के प्यार की वजह से हैं और वह उन्हें इस प्यार को लौटाना चाहते हैं. उनकी सेवा करना चाहते हैं. उन्होंने राजनीति में आने के बाद अपनी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कजगम' को लॉन्च किया था.

2026 के तमिलनाडु चुनाव में विजय ने राजनीति में धमाकेदार शुरुआत करते हुए 100 से ज्यादा सीटें हासिल की और इसके बाद सीएम पद के लिए एक्टर के नाम की जोरों से चर्चा हो रही है. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वीसीके और TVK के बीच बात लगभग बन गई है.