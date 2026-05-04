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(Source: ECI/ABP News)
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Who is Thalapathy Vijay? चाइल्ड आर्टिस्ट से मास लीडर बनने तक, 'जन नायक' स्टार के बारे में जानें सबकुछ

Thalapathy Vijay Career: तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK जीत की ओर बढ़ रही है. हालांकि, चाइल्ड आर्टिस्ट से 'थलपति' बनने तक उनका सफर संघर्ष से भरा रहा. तो आइए उनके इस सफर को विस्तार से जानते हैं.

By : प्रवीण यादव | Updated at : 04 May 2026 03:34 PM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी TVK आगे चल रही है. साथ ही तमिलनाडु में ये चर्चा भी है कि अगर 18 साल से कम उम्र वालों को भी वोट का अधिकार मिल जाए, तो विजय सीधे मुख्यमंत्री बन जाएंगे. इस चुनाव में विजय ने अपने फैनबैंक को वोट बैंक में बदल दिया और उनका चुनाव चिन्ह 'सीटी' है, जो ऐसी बजी की सत्ता में आ गई.

थलपति विजय की तमिल सिनेमा में यात्रा निरंतर मेहनत का प्रमाण है. रोमांटिक लीड से मास लीडर बनने तक का उनका सफर, 'घिल्ली' और 'थुप्पाक्की' जैसी हिट फिल्मों से भरा हुआ है. आज वो एक संस्था बन चुके हैं, जो आने वाली पीढ़ी के एक्टर्स को प्रेरित करते हैं.

10 साल की उम्र में किया डेब्यू

विजय का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ, और उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर हैं. मात्र 10 साल की उम्र में 1984 में पिता S.A. चंद्रशेखर के निर्देशन में फिल्म "Vetri" से उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू शुरू किया. 1980 के दशक के अंत तक कई फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में काम किया. 1992 में उनकी पहली लीड रोल फिल्म "नालैया थीरपू" आई, लेकिन फिल्म सफल नहीं हुई.

इसके बाद उन्होंने 1996 में फिल्म "Poove Unakkaga" से युवा रोमांटिक एक्टर के रूप में नाम कमाया. शुरुआत में उन्हें सिर्फ 5000 रुपये मिलते थे. हालांकी उन्होंने हार नहीं मानी और समय के साथ वो एक बड़े 'मास लीडर' बन गए. 

ये भी पढ़ें: कितने अमीर हैं थलपति विजय? सोना-चांदी से लेकर प्रॉपर्टी तक संपत्ति जानकर हो जाएंगे हैरान

इन फिल्मों ने दिलाई पहचान 

90 के अंत और 2000 के शुरुआत में विजय की स्क्रीन प्रेजेंस चमकी. 'लव टुडे', 'थुल्लाथा मनमम थुल्लम', 'कुशी', 'घिल्ली' जैसी फिल्मों ने रोमांस, इमोशन, कॉमेडी और एक्शन का कमाल का मिश्रण दिखाया. फैंस ने धीरे-धीरे उन्हें 'इलाया थलपति' (युवा कमांडर) कहा, जो बाद में बस 'थलपति' (कमांडर) बन गया. उनकी इमेज लीडर वाली हो गई. बाद में थुप्पक्की, कथ्थी, मर्सल, मास्टर, बीस्ट, लियो, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जैसी फिल्मों से वो साउथ इंडिया के सबसे बड़े स्टार्स में शुमार हो गए. 

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 04 May 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Tamil Nadu Elections 2026 TVK Party
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