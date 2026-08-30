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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकौन हैं श्रिया रेड्डी? फिल्म 'महाकाली' में अक्षय खन्ना संग मचाएंगी धमाल

कौन हैं श्रिया रेड्डी? फिल्म 'महाकाली' में अक्षय खन्ना संग मचाएंगी धमाल

फिल्म 'महाकाली' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज है. फिल्म में अक्षय खन्ना और श्रीया रेड्डी लीड रोल में नजर आएंगे और दोनों का लुक पहले ही चर्चा में आ गया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 12:32 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म 'महाकाली' की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है. फिल्म में अक्षय खन्ना 'असुरगुरु शुक्राचार्य' का रोल प्ले करते नजर आएंगे. वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस श्रिया रेड्डी 'महाकाली' के रूप में नजर आएंगी. टीजर रिलीज होने के बाद से वो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं वो कौन हैं.

कौन हैं श्रिया रेड्डी? 
बता दें, श्रिया रेड्डी साउथ की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो एक्स इंडियन टेस्ट क्रिकेटर भरत रेड्डी की बेटी हैं. श्रिया रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत एस एस म्युजिक में एक वीडियो जॉकी  के रूप में की थी. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में कदम रखा. श्रिया रेड्डी ने साल 2002 में तमिल फिल्म 'समुराई' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने 'ब्लैक', 'थिमिरु', 'कांचीवरम' और प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सालार' जैसी पॉपुलर फिल्मों में काम किया है. 'सालार' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.

कौन हैं श्रिया रेड्डी? फिल्म 'महाकाली' में अक्षय खन्ना संग मचाएंगी धमाल

पर्सनल लाइफ की बात करें तो श्रिया रेड्डी ने 9 मार्च साल 2008 में विक्रम कृष्णा से शादी की है, जो की खुद एक एक्टर हैं. उनकी एक बेटी भी है. श्रिया रेड्डी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

 'महाकाली' में धमाल मचाती नजर आएंगी 
अब श्रिया रेड्डी 'महाकाली' में धमाल मचाती नजर आने वाली हैं. फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है. टीजर में एक्ट्रेस 'महाकाली' के दमदार  किरदार में दिखीं. वो गोद में एक छोटे बच्चे को सुलाती नजर आईं.

कौन हैं श्रिया रेड्डी? फिल्म 'महाकाली' में अक्षय खन्ना संग मचाएंगी धमाल

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी फिल्म?
इस फिल्म को पूजा अपर्णा कोल्लुरु डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म 'महाकाली' अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Aug 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Sriya Reddy
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