कौन हैं श्रिया रेड्डी? फिल्म 'महाकाली' में अक्षय खन्ना संग मचाएंगी धमाल

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म 'महाकाली' की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है. फिल्म में अक्षय खन्ना 'असुरगुरु शुक्राचार्य' का रोल प्ले करते नजर आएंगे. वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस श्रिया रेड्डी 'महाकाली' के रूप में नजर आएंगी. टीजर रिलीज होने के बाद से वो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं वो कौन हैं.

कौन हैं श्रिया रेड्डी?

बता दें, श्रिया रेड्डी साउथ की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो एक्स इंडियन टेस्ट क्रिकेटर भरत रेड्डी की बेटी हैं. श्रिया रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत एस एस म्युजिक में एक वीडियो जॉकी के रूप में की थी. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में कदम रखा. श्रिया रेड्डी ने साल 2002 में तमिल फिल्म 'समुराई' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने 'ब्लैक', 'थिमिरु', 'कांचीवरम' और प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सालार' जैसी पॉपुलर फिल्मों में काम किया है. 'सालार' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो श्रिया रेड्डी ने 9 मार्च साल 2008 में विक्रम कृष्णा से शादी की है, जो की खुद एक एक्टर हैं. उनकी एक बेटी भी है. श्रिया रेड्डी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

'महाकाली' में धमाल मचाती नजर आएंगी

अब श्रिया रेड्डी 'महाकाली' में धमाल मचाती नजर आने वाली हैं. फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है. टीजर में एक्ट्रेस 'महाकाली' के दमदार किरदार में दिखीं. वो गोद में एक छोटे बच्चे को सुलाती नजर आईं.

View this post on Instagram A post shared by Prasanth Varma (@prasanthvarmaofficial)

कब रिलीज होगी फिल्म?

इस फिल्म को पूजा अपर्णा कोल्लुरु डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म 'महाकाली' अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.