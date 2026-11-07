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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकौन हैं साई दुर्गा तेज? चिरंजीवी से है खास रिश्ता, सगाई के बाद मंगेतर संग शेयर की पहली तस्वीर

कौन हैं साई दुर्गा तेज? चिरंजीवी से है खास रिश्ता, सगाई के बाद मंगेतर संग शेयर की पहली तस्वीर

चिरंजीवी के भतीजे और एक्टर साई दुर्गा तेज ने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड किरण के साथ सगाई की है. अब एक्टर ने मंगेतर के साथ पहली तस्वीर शेयर की है. आइए जानते हैं कौन हैं साई दुर्गा तेज.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 04:28 PM (IST)
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साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मेगास्टार चिरंजीवी के भतीजे और तेलुगु एक्टर साई दुर्गा तेज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने 5 नवंबर 2026 को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड किरणमयी उर्फ किरण के साथ सगाई कर ली है. ये समारोह हैदराबाद के हिल्टन हैदराबाद जीनोम वैली रिजॉर्ट में परिवार के करीबी सदस्यों की मौजूदगी में हुआ. इस खास मौके पर साउथ का मशहूर 'मेगा परिवार' और 'अल्लू परिवार' एक साथ नजर आया.

समारोह में मेगास्टार चिरंजीवी, राम चरण, अल्लू अर्जुन, वरुण तेज, निहारिका कोनिडेला और पवन कल्याण के बच्चे अकीरा नंदन और आध्या समेत परिवार के कई सदस्य शामिल हुए. अब सगाई के बाद साई दुर्गा तेज ने सोशल मीडिया पर अपनी होने वाली पत्नी किरण के साथ पहली तस्वीर शेयर की है.

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साई दुर्गा तेज ने मंगेतर किरण संग शेयर की पहली तस्वीर

साई दुर्गा तेज ने 7 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मंगेतर किरण के साथ एक तस्वीर पोस्ट की. फोटो में दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं. इसके साथ एक्टर ने कैप्शन में सिर्फ तीन शब्द लिखे, 'आई लव यू'. उनकी इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

 
 
 
 
 
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सगाई के मौके पर साई व्हाइट रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आए. वहीं, किरण ने ग्रीन रंग का लहंगा पहना था, जिसे उन्होंने साड़ी स्टाइल में कैरी किया. तस्वीर में साई अपनी मंगेतर किरण को निहारते नजर आ रहे हैं. दोनों की जोड़ी काफी खूबसूरत लग रही है.

कौन हैं साई दुर्गा तेज?

साई दुर्गा तेज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता हैं. वो साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी के भतीजे हैं. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1986 को हुआ था. उनका असली नाम साई धरम तेज है. हालांकि, साल 2024 में उन्होंने अपना स्क्रीन नेम बदलकर साई दुर्गा तेज कर लिया था.

साई दुर्गा तेज चिरंजीवी की बहन विजया दुर्गा और डॉ. शिव प्रसाद के बेटे हैं. इस रिश्ते से वो अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण के भी भतीजे हैं. वहीं, राम चरण, वरुण तेज और निहारिका कोनिडेला उनके चचेरे भाई-बहन हैं. सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी उनके परिवार का हिस्सा हैं.

इन फिल्मों से बनाई पहचान

साई दुर्गा तेज ने साल 2014 में फिल्म 'पिल्ला नुव्वु लेनी जीविथम' से बतौर लीड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उनके साथ रेजिना कैसेंड्रा नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने 'सुब्रमण्यम फॉर सेल', 'सुप्रीम', 'चित्रलहरी', 'प्रति रोजू पांडगे' और 'रिपब्लिक' जैसी फिल्मों में काम किया.

साल 2023 में आई उनकी फिल्म 'विरुपाक्ष' को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसी साल वो अपने चाचा पवन कल्याण के साथ फिल्म 'ब्रो' में भी नजर आए थे. अपने अभिनय के दम पर साई ने तेलुगु सिनेमा में अलग पहचान बनाई है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Nov 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
Kiran Sai Durgha Tej
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