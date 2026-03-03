अल्लू अर्जुन की फैमिली में इन दिनों शादी की तैयारियां जोरों-शोरों पर चल रही है. हाल ही में उनके भाई और एक्टर अल्लू सिरीश ने प्री वेडिंग पार्टी का आयोजन किया था. इस पार्टी में साउथ इंडस्ट्री के तमाम बड़े सेलेब्स पहुंचे थे. मालूम हो अल्लू सिरीश अपनी मंगेतर नयनिका रेड्डी के संग 6 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार कपल की शादी बेहद ही प्राइवेट सेरेमनी में होगी. इस शादी में उनकी फैमिली और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. हालांकि, इन सबके बीच फैंस एक बात जानने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं और वो ये है कि ये नयनिका रेड्डी है कौन.?

कौन हैं नयनिका रेड्डी?

नयनिका रेड्डी हैदराबाद से ताल्लुक रखती हैं और वो एक बिजनेसवुमेन हैं. वो एक बिजनेस फैमिली से आती हैं. नयनिका का फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी लेना-देना नहीं है. उन्हें ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है. वो सादगी के साथ जीवन जीना पसंद करती हैं. नयनिका शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छी रही हैं. अल्लू सिरीश संग नाम जुड़ने से पहले नयनिका को ज्यादा लोग नहीं जानते थे. क्योंकि, वो अपने परिवार का बिजनेस संभालती हैं. इतना ही नहीं वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव नहीं रहती हैं. नयनिका अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात करना और शेयर करना पसंद नहीं करतीं. ऐसे में उनसे जुड़ी ज्यादा जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है.

कैसे हुई अल्लू सिरीश से मुलाकात?

नयनिका की अल्लू सिरीश से पहली मुलाकात तेलुगु एक्टर वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी की प्री वेडिंग पार्टी में हुई थी. पहले तो दोनों की बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती हो गई. उसके बाद दोनों को प्यार हुआ. अल्लू सिरीश ने 2025 में अपने दादा की जयंती पर एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें दोनों हाथ पकड़े हुए नजर आए थे. तभी से दोनों की सगाई की खबरें सुर्खियों में छा गई. हालांकि, 31 अक्टूबर 2025 को इस कपल ने सगाई कर ली और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर फैंस को इसके बारे में जानकारी दी.