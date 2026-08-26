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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'इरुमुडी' में रवि तेजा की बेटी बनकर छाईं नक्षत्र सीएम, जानें कौन हैं ये नन्ही एक्ट्रेस

'इरुमुडी' में रवि तेजा की बेटी बनकर छाईं नक्षत्र सीएम, जानें कौन हैं ये नन्ही एक्ट्रेस

रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' में नक्षत्र सीएम की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. उनकी मासूमियत और शानदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं, आखिर कौन हैं नक्षत्र सीएम.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 26 Aug 2026 01:52 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म 'इरुमुडी' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. इस फैमिली एक्शन ड्रामा फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है. फिल्म में चाइल्ड एक्ट्रेस नक्षत्र सीएम भी अहम भूमिका निभा रही हैं. उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. नक्षत्र की मासूमियत और शानदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं, आखिर कौन हैं नक्षत्र सीएम.

कौन हैं नक्षत्र सीएम?
'इरुमुडी' में नक्षत्र सीएम ने रवि तेजा की बेटी का किरदार निभाया है. फिल्म में दोनों की बॉन्डिंग की खूब तारीफ हो रही है. साउथ सुपरस्टार धनुष भी नक्षत्र की एक्टिंग के मुरीद हो गए हैं. उन्होंने हाल ही में एक्ट्रेस से वीडियो कॉल पर बात की थी. नक्षत्र सीएम साउथ सिनेमा की उभरती हुई बाल कलाकार हैं और फिलहाल सातवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं. 

इरुमुडी' में रवि तेजा की बेटी बनकर छाईं नक्षत्र सीएम, जानें कौन हैं ये नन्ही एक्ट्रेस

छोटी उम्र में सिर से उठा पिता का साया
केरल के कन्नूर में जन्मी नक्षत्र ने छोटी उम्र में ही काफी मुश्किल दौर देखा है. जब वो कुछ महीने की थीं, तभी उनके पिता का निधन हो गया था. इसके बाद उनकी मां ने अकेले ही उनकी परवरिश की और उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने में पूरा साथ दिया. सोशल मीडिया के जरिए पहचान बनाने के बाद नक्षत्र ने साल 2024 में प्रभुदेवा की फिल्म 'पेट्टा रैप' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. 

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नक्षत्र सीएम ने इन फिल्मों में किया काम
इसके बाद वो 2025 में आई मलयालम फिल्म 'एन्नुम स्वंथम पुन्यालन' में नजर आईं. नक्षत्र पिछली बार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'आई, नोबडी' में दिखी थीं, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को पसंद किया गया. इसके अलावा नक्षत्र ने कन्नड़ सुपरस्टार डॉ. शिवराजकुमार के साथ 'डैड' की शूटिंग भी पूरी कर ली है, जो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

इरुमुडी' में रवि तेजा की बेटी बनकर छाईं नक्षत्र सीएम, जानें कौन हैं ये नन्ही एक्ट्रेस

'इरुमुडी' के बारे में जानिए
'इरुमुडी' में रवि तेजा लीड रोल में हैं. फिल्म में प्रिया भवानी शंकर, साई कुमार, बेबी नक्षत्र, अजय घोष जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. फिल्म को शिवा निर्वाना ने डायरेक्ट किया है. फैंस को फिल्म की कहानी काफी पसंद आ रही है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा भी मिल रहा है. रवि तेजा ने भी अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस को इंप्रेस किया है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने दुनिया भर में 103.55 करोड़ रपये कमा लिए हैं. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 26 Aug 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
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