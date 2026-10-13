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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकभी किसी एक्टर को डेट ना करने की खाई थी कसम, फिर शोभिता ने कैसे कर ली नागा चैतन्य से शादी?

कभी किसी एक्टर को डेट ना करने की खाई थी कसम, फिर शोभिता ने कैसे कर ली नागा चैतन्य से शादी?

शोभिता धूलिपाला ने नागा चैतन्य संग अपने रिश्ते को लेकर बात की. एक्ट्रेस ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने नागा से शादी की? जबकि कभी उन्होंने किसी एक्टर को डेट ना करने के लिए कहा था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Oct 2026 02:39 PM (IST)
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एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला अक्सर ही अपने पति और अभिनेता नागा चैतन्य के साथ अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती हैं. शोभिता ने नागा से करीब दो साल पहले धूमधाम से शादी की थी. हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि कि वो कभी भी किसी एक्टर को को डेट नहीं करेंगी. हालांकि बाद में उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा. अब उन्होंने इस चीज को को लेकर एक इंटरव्यू में बात की है.

शोभिता ने क्यों की नागा चैतन्य से शादी?

हाल ही में शोभिता धुलिपाला ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उनसे उनके उस बयान को लेकर सवाल किया गया जिसमें एक्ट्रेस ने कहा था कि वह 'कभी किसी एक्टर को डेट नहीं करेंगी'. इस पर उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि मैं...हम बदलते रहते हैं, है ना? उस वक्त मैं एक तरह की राय (स्टीरियोटाइपिंग) बना रही थी. क्योंकि तब मैं आस-पास उसी तरह का माहौल देख रही थी और मेरी सोच सीमित दायरे में थी. मैं अलग-अलग वक्त पर अलग अलग राय रखती हूं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है.'

वहीं आगे एक्ट्रेस ने अपनी और नागा की पर्सनल लाइफ पर होने वाली बातों को लेकर कहा, 'समाज का स्वभाव मौसम की तरह होता है. मौसम आता है और चला जाता है. अगर आप उस मौसम से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे और मौसम बदल गया तो आप खो जाएंगे. आपको स्थिर रहने की जरूरत है.'

2 साल पहले हुई थी नागा और शोभिता की शादी

34 वर्षीय शोभिता धूलिपाला ने खुद से उम्र में 5 साल बड़े नागा चैतन्य से अगस्त 2024 में सगाई की थी. दोनों की सगाई हैदराबाद में हुई थी. वहीं दिसंबर 2024 में हैदराबाद में ही कपल ने सात फेरे लिए थे. दोनों की शादी में परिवार के और करीबी लोग ही शामिल हुए थे. 

नागा की थी दूसरी शादी

बता दें कि शोभिता से पहले नागा ने मशहूर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु से शादी की थी. दोनों ने लंबे वक्त तक एक दूसरे को डेट किया था और एक्स कपल ने साल 2017 में शादी रचा ली थी. हालांकि शादी ज्यादा लंबी नहीं टिक पाई. साल 2021 में नागा और सामंथा तलाक लेकर अलग हो गए थे. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Sobhita Dhulipala
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