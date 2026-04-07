घर बैठे बोर हो रहे हैं? तो ओटीटी पर मिस न करें साउथ की ये 6 नई फिल्में-सीरीज, देखें लिस्ट

इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर साउथ इंडियन सिनेमा का जबरदस्त कंटेंट देखने को मिलने वाला है. अलग-अलग जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिनमें ड्रामा, थ्रिलर, कॉमेडी और रोमांस का शानदार कॉम्बिनेशन है. अगर आप घर बैठे कुछ नया और दिलचस्प देखना चाहते हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए खास हो सकता है. हर कहानी में कहीं परिवार की उलझनें है, तो कहीं सस्पेंस और कहीं रोमांस का तड़का. ऐसे में हमने आपके लिए 6 खास साउथ ओटीटी रिलीज की लिस्ट तैयार की है, जिन्हें आप इस हफ्ते मिस नहीं करना चाहेंगे.

थाई किझावी

डायरेक्टर सिवकुमार मुरुगेशन की ये तमिल कॉमेडी फिल्म 10 अप्रैल को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है. इसमें राधिका सरथकुमार, अरुलदोस और मुनिशकांत जैसे कलाकार नजर आएंगे. कहानी एक 70 साल की सख्त और आत्मनिर्भर महिला की है, जो गांव में पैसे उधार देने का काम करती है.

नांगल

अविनाश प्रकाश के निर्देशन में बनी ये फिल्म 10 अप्रैल को सन नेक्स्ट पर आएगी. फिल्म में अब्दुल रफे, मिथुन वासुदेवन और ऋतिक मोहनराज मुख्य भूमिका में हैं. कहानी तीन भाइयों की है, जो एक सख्त और मुश्किल माहौल में बड़े होते हैं.

रेपु उदयम 10 गंटालकु

चेंदु मुद्दु के निर्देशन में बनी ये तेलुगु सस्पेंस थ्रिलर 6 अप्रैल को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है. इसमें अभिनव गोमतम और हेबह पटेल मुख्य भूमिका में हैं. कहानी एक डेडलाइन के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां किरदारों के पास समय बहुत कम है.

कनिमंगलम कोविलकम

राजेश मोहन द्वारा निर्देशित ये मलयालम हॉरर-कॉमेडी 10 अप्रैल को सन नेक्स्ट पर स्ट्रीम होगी. फिल्म में अजमल खान और कोट्टायम रमेश जैसे कलाकार हैं. कहानी एक पुराने हवेली की है, जहां परिवार के झगड़े और छुपे राज धीरे-धीरे सामने आते हैं. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, डर और हंसी का मेल देखने को मिलता है.

काकी सर्कस

अमीन बारिफ के निर्देशन में बनी ये सीरीज 10 अप्रैल को जी5 पर रिलीज होगी. इसमें राजेश माधवन और अर्जुन जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं. कहानी एक जेल के माहौल पर है, जहां एक कैदी चोरी के लिए जेल में घुस जाता है. इसके बाद एक अजीब और मजेदार जांच शुरू होती है, जिसमें कई उलझनें सामने आती हैं.

हाल

वीरा के निर्देशन में बनी ये मलयालम रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा 10 अप्रैल को मनोरमा मैक्स और सन नेक्स्ट पर रिलीज होगी. फिल्म में शेन निगाम और साक्षी वैद्य लीड रोल में हैं. कहानी एक रैपर और एक पादरी की बेटी के प्यार की है, जो समाज और परिवार की मुश्किलों से जूझते हैं.