नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स
'नेल्लिकम्पॉयिल नाइट राइडर्स' एक मलयालम हॉरर-कॉमेडी फिल्म है. फिल्म एक गांव और रात में घूमने वाले दोस्तों के समूह के चारों ओर घूमती है, जिसमें डर, रोमांस और लोककथाओं का मजेदार मिश्रण है. इसे नौफल अब्दुल्ला ने डायरेक्ट किया है और मैथ्यू थॉमस मुख्य भूमिका में हैं.
एक्सप्लोरर
अकेले देखने की हिम्मत है? मलयालम की 7 हॉरर फिल्में जो रातों की नींद उड़ा देंगी
Malayalam Horror Movies: अगर आप हॉरर फिल्म देखने के शौकीन हैं तो हम आपके लिए बेहतरीन मलयालम फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिसे देख आपकी रूह कांप जाएगी. यहां देखे पूरी लिस्ट.
अगर आप इस वीकेंड कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपको डर भी दे और रोमांच से बांधे रखे, तो ये लिस्ट आपके लिए है. हम कुछ बेहतरीन मलयालम हॉरर फिल्में लेकर आएं हैं, जिनमें डर, सस्पेंस और रोमांच का जबरदस्त मेल है. हर फिल्म में ऐसे सीन हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी. आइए देखते हैं इस लिस्ट में कौन- कौन सी फिल्में शामिल हैं.
भूतकालम
'भूतकालम' राहुल सदाशिवन के निर्देशन में बनी एक मलयालम हॉरर फिल्म है. शेन निगम और रेवती अभिनीत ये फिल्म एक मां-बेटे के रिश्ते और डिप्रेशन के बीच की घटनाओं पर आधारित है. ये अपनी रियलिस्टिक सेटिंग, साउंड डिजाइन और सस्पेंस के लिए जानी जाती है.
'ब्रह्मयुगम'
'ब्रह्मयुगम' एक मलयालम हॉरर फिल्म है. इसमें ममूटी ने दुष्ट तांत्रिक कोदुमन पोट्टी का किरदार निभाया है और अर्जुन अशोकन भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म को राहुल सदाशिवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 17वीं सदी के मालाबार की लोककथाओं और काले जादू पर आधारित है.
प्रकंबनम
'प्रकंबनम' जनवरी 2026 में रिलीज हुई एक मलयालम हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जो हॉस्टल में रहने वाले दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. विजेश पनाथुर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सागर सूर्या और मल्लिका सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं.
सर्वम माया
'सर्वम माया' एक मलयालम फिल्म है, जिसे अखिल सत्यन ने डायरेक्ट किया है. इसमें निविन पॉली और रिया शिबू हैं. कहानी एक नास्तिक संगीतकार की है, जो अपने घर लौटता है और एक रहस्यमयी आत्मा से मिलता है, जो उसके जीवन और प्यार को बदल देती है.
द राजा साहब
'द राजा साहब' एक तेलुगु फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है. इसमें प्रभास मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का निर्देशन मारुति ने किया है. फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने लापता दादा की तलाश में एक हवेली में पहुंचता है, जहां एक भयानक शक्ति का वास है. इसमें हॉरर, कॉमेडी, और रोमांस का मेल है.
वडक्कन
'वडक्कन' एक मलयालम हॉरर-थ्रिलर फिल्म है. इसमें किशोर और श्रुति मेनन मुख्य भूमिका में हैं, और फिल्म केरल की प्राचीन लोककथाओं और 'थेय्यम' परंपरा पर आधारित रहस्यमयी कहानी पेश करती है.
