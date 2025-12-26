मलयालम एक्टर मोहनलाल अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. वो अपने सिंपल अंदाज से ही फैंस को दीवाना बना लेते हैं और हर जगह छा जाते हैं. क्रिसमस के मौके पर मोहनलाल की वृषभ सिनेमाघरों पर रिलीज हुई है. ये एक एक्शन फिल्म है जिसमें मोहनलाल जबरदस्त एक्शन करते नजर आए हैं. मगर लग रहा है मोहनलाल का ये अंदाज उनके फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आया है. तभी ये फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई है.

मोहनलाल की वृषभ से फैंस को बहुत उम्मीदें थीं. इसका ट्रेलर जब से रिलीज हुआ था उसके बाद से फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मगर ये इंतजार कुछ खास नहीं रहा है. फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है और ये बहुत ही ज्यादा कम रहा है. फिल्म 1 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई है.

पहले दिन किया इतना कलेक्शन

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोहनलाल की वृषभ पहले दिन सिर्फ 70 लाख का कलेक्शन कर पाई है. फिल्म के मलयालम वर्जन ने ही सबसे ज्यादा कमाई की है. मलयालम वर्जन ने 46 लाख, तेलुगू वर्जन ने 13 लाख और हिंदी वर्जन ने सिर्फ 2 लाख कमाए हैं. ये मोहनलाल की फिल्मों में सबसे कम कलेक्शन में से एक रहा है. फिल्म के वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीद की जा रही है.

ऑडियंस का नहीं जीत पाई दिल

वृषभ को कुछ खास अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके रिव्यू दिए हैं और उन्हें ये पसंद नहीं आई है. एक ने लिखा- एक खराब डायरेक्टर अच्छे एक्टर से भी खराब परफॉर्मेंस करवा सकता है.

बता दें क्रिसमस के मौके पर बॉलीवुड में भी फिल्में रिलीज हुई हैं. वहीं रणवीर सिंह की धुरंधर भी छाई हुई है. धुरंधर का असर बॉलीवुड से लेकर साउथ तक देखने को मिल रहा है.

ये भी पढ़ें: Avatar Fire And Ash BO Day 7: क्रिसमस पर 'अवतार: फायर एंड ऐश' की लगी लॉटरी, सॉलिड हुई कमाई, भारत में इस साल की बनी सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म