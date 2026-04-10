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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'पायरेसी खत्म करो, सिनेमा बचाओ', विजय की 'जन नायकन' हुई लीक तो सितारों ने उठाई आवाज

'पायरेसी खत्म करो, सिनेमा बचाओ', विजय की 'जन नायकन' हुई लीक तो सितारों ने उठाई आवाज

Jana Nayagan Leak: सुपरस्टार विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले लीक होने पर फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है. चिरंजीवी, शिवकार्तिकेयन समेत कई सितारों ने पायरेसी के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 08:49 PM (IST)
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साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने सितारों और फैंस दोनों को हैरान कर दिया है. तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई है. यह खबर सामने आते ही पूरे फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. फिल्म अभी तक थिएटर में रिलीज भी नहीं हुई थी और न ही इसे सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिली थी, ऐसे में इसका लीक होना मेकर्स और कलाकारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

कई कलाकारों ने जताई नाराजगी 

फिल्म लीक होने पर कई बड़े सितारों ने नाराजगी जताई है और पायरेसी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है. सुपरस्टार चिरंजीवी ने इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'जन नायकन का लीक होना बहुत दुखद और चिंता करने वाली बात है. सिनेमा कई लोगों के भरोसे, मेहनत और सपनों से मिलकर बनता है. ऐसी घटनाएं पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि अपनी मेहनत और क्रिएटिव काम को बचाना कितना जरूरी है. हम केवीएन प्रोडक्शंस के साथ खड़े हैं और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. आइए हम सब मिलकर सिनेमा का सम्मान करें और उसे सुरक्षित रखें. पायरेसी खत्म करो, सिनेमा बचाओ.'

एक्टर शिवकार्तिकेयन ने भी पोस्ट कर लिखा, 'हर फिल्म सैकड़ों लोगों की मेहनत, लगन और जुनून से बनती है, इसलिए पायरेसी से दूर रहें. फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करें और उसे थिएटर में जाकर देखें. जो भी इस लीक के लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. टैलेंट का सम्मान करें, मेहनत की कद्र करें, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का आदर करें.'

वहीं जी. वी. प्रकाश कुमार ने लिखा, 'पायरेसी का समर्थन न करें. टैलेंट और मेहनत की इज्जत करें. फिल्म बनाने में बहुत लोगों की कड़ी मेहनत और पसीना लगा होता है. यह सच में बहुत दुख देने वाली बात है.' 

इसके अलावा खुशबू सुंदर ने दुख जताते हुए लिखा, 'पायरेसी कोई मनोरंजन नहीं है, यह एक तरह की चोरी है. जो लोग इसमें शामिल होते हैं, वो किसी अपराधी से कम नहीं हैं और उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा किसी और अपराध में होता है.' 

लीक के बाद उठ रहे सवाल 

बता दें कि 'जन नायकन' को एच. विनोद ने डायरेक्ट किया है और इसमें कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को एक बड़े बजट में बनाया गया है और ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर बताई जा रही है. पहले ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसे टाल दिया गया. अब लीक की घटना के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर और भी सवाल खड़े हो गए हैं.

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Published at : 10 Apr 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Chiranjeevi Vijay Sivakarthikeyan Jana Nayagan
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