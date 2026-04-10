'पायरेसी खत्म करो, सिनेमा बचाओ', विजय की 'जन नायकन' हुई लीक तो सितारों ने उठाई आवाज

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने सितारों और फैंस दोनों को हैरान कर दिया है. तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हो गई है. यह खबर सामने आते ही पूरे फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. फिल्म अभी तक थिएटर में रिलीज भी नहीं हुई थी और न ही इसे सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिली थी, ऐसे में इसका लीक होना मेकर्स और कलाकारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

कई कलाकारों ने जताई नाराजगी

फिल्म लीक होने पर कई बड़े सितारों ने नाराजगी जताई है और पायरेसी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है. सुपरस्टार चिरंजीवी ने इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'जन नायकन का लीक होना बहुत दुखद और चिंता करने वाली बात है. सिनेमा कई लोगों के भरोसे, मेहनत और सपनों से मिलकर बनता है. ऐसी घटनाएं पूरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि अपनी मेहनत और क्रिएटिव काम को बचाना कितना जरूरी है. हम केवीएन प्रोडक्शंस के साथ खड़े हैं और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. आइए हम सब मिलकर सिनेमा का सम्मान करें और उसे सुरक्षित रखें. पायरेसी खत्म करो, सिनेमा बचाओ.'

The unfortunate leak of #Jananayagan is something that deeply concerns me.

Cinema is built on trust, effort, and the collective dreams of many.



Such incidents affect all of us in the industry and remind us how crucial it is to protect our creative work.



We stand one with KVN… — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 10, 2026

एक्टर शिवकार्तिकेयन ने भी पोस्ट कर लिखा, 'हर फिल्म सैकड़ों लोगों की मेहनत, लगन और जुनून से बनती है, इसलिए पायरेसी से दूर रहें. फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करें और उसे थिएटर में जाकर देखें. जो भी इस लीक के लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. टैलेंट का सम्मान करें, मेहनत की कद्र करें, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का आदर करें.'

Every film is made with the passion, blood and sweat of hundreds of people - please avoid piracy. Kindly wait for the theatrical release and watch it in theatres.



Whoever is responsible for this must face strict action.



Respect the talents.

Respect the hard work.

Respect the… — Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) April 10, 2026

वहीं जी. वी. प्रकाश कुमार ने लिखा, 'पायरेसी का समर्थन न करें. टैलेंट और मेहनत की इज्जत करें. फिल्म बनाने में बहुत लोगों की कड़ी मेहनत और पसीना लगा होता है. यह सच में बहुत दुख देने वाली बात है.'

Do not support piracy . Respect the talent and hardwork . So much of blood and sweat goes into film making .



Painful .



🙏🙏🙏#jananayagan — G.V.Prakash Kumar (@gvprakash) April 10, 2026

इसके अलावा खुशबू सुंदर ने दुख जताते हुए लिखा, 'पायरेसी कोई मनोरंजन नहीं है, यह एक तरह की चोरी है. जो लोग इसमें शामिल होते हैं, वो किसी अपराधी से कम नहीं हैं और उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा किसी और अपराध में होता है.'

Piracy is not entertainment. It is an organised theft.



Those who indluge in it, are not let less than any criminals and should be treated as one as in any other crime.



The leak of #Jananayagan is a brutal betrayal of every artist, technician, and worker who have poured their… — KhushbuSundar (@khushsundar) April 10, 2026

लीक के बाद उठ रहे सवाल

बता दें कि 'जन नायकन' को एच. विनोद ने डायरेक्ट किया है और इसमें कई बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को एक बड़े बजट में बनाया गया है और ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर बताई जा रही है. पहले ये फिल्म जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड की मंजूरी नहीं मिलने के कारण इसे टाल दिया गया. अब लीक की घटना के बाद फिल्म की रिलीज को लेकर और भी सवाल खड़े हो गए हैं.