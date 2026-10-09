साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी फिल्म 'रणबाली' की रिलीज में बिजी है. कल मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. इसी दौरान एक्टर ने 'रणबाली' को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर जवाब दिया है.

हैदराबाद में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से पहले बातचीत के दौरान विजय ने आलोचनाओं और रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के साथ बॉक्स ऑफिस पर होने वाली टक्कर को लेकर भी बात की.

विजय देवरकोंडा ने दिया जवाब

सोशल मीडिया पर मिल रही नफरत पर विजय देवरकोंडा ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें अपने आलोचकों को खुश करने के लिए खुद को बदल लेना चाहिए. उन्होंने कहा, 'क्या मुझे सिर्फ इसलिए रुक जाना चाहिए, क्योंकि किसी को लगता है कि मेरे सपने और मेहनत बेकार हैं? क्या मुझे अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए, क्योंकि किसी को मेरी ईमानदारी घमंड लगती है? क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि किसी को मेरा आत्मविश्वास अहंकार लगता है? अगर लोगों को मेरा सफर पसंद नहीं है, तो क्या मुझे घर बैठ जाना चाहिए?'

विजय ने साफ कहा कि वो ट्रोलर्स को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलेंगे. उन्होंने कहा, 'मैं नहीं बदलूंगा, उन्हें बदलने की जरूरत है. मेरी इच्छा है कि लोग दूसरों को नीचे खींचने के बजाय अपने परिवार के लिए खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें. मुझे लोगों की सफलता की कहानियां देखना बहुत पसंद है.'

विजय ने ऑनलाइन नेगेटिविटी को बताया 'जानबूझकर फैलाई गई नफरत'

'रणबाली' और 'जेलर 2' के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर चल रही चर्चा पर विजय ने कहा कि उनके खिलाफ हो रही ज्यादातर नेगेटिविटी असली नहीं, बल्कि जानबूझकर फैलाई जा रही है. उन्होंने कहा, 'सबसे पहले तो हम इसे नफरत भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें से 90 परसेंट नफरत जानबूझकर फैलाई गई है. कुछ लोगों का एक ग्रुप है, जो रील्स पोस्ट करता है और कहता है कि वे तेलुगु फिल्म होने के बावजूद 'रणबाली' के बजाय 'जेलर 2' देखना पसंद करेंगे.'

विजय देवरकोंडा ने कहा, 'लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर आपको हर जगह एक जैसी राय दिखाई दे रही है, तो समझिए कि ये जानबूझकर फैलाई जा रही है. लोगों को ये समझना चाहिए कि आज जिन हमलों के लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं, कल वही काम AI करेगा. इसे कोई नहीं रोक सकता. जो लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं, वे ही एक दिन ऐसा करना बंद कर देंगे. किसी को नीचे गिराने के लिए इसका इस्तेमाल करने का क्या फायदा? लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहां ऐसा ही होता है. अब क्या कर सकते हैं?'

'रणबाली' और 'जेलर 2' के बीच होगी बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

राहुल संकृत्यायन के निर्देशन में बनी फिल्म 'रणबाली' में विजय देवरकोंडा के साथ रश्मिका मंदाना नजर आएंगी. ये फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

वहीं, नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' एक दिन पहले यानी 15 अक्टूबर को रिलीज होगी. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.