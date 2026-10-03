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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'सिर्फ 200Ml पानी पीता था...', विजय देवरकोंडा ने 'लाइगर' के शूट को किया याद

'सिर्फ 200Ml पानी पीता था...', विजय देवरकोंडा ने 'लाइगर' के शूट को किया याद

विजय देवरकोंडा ने फ्लॉप फिल्म 'लाइगर' की शूटिंग के दिनों को याद किया है और बताया कि कैसे उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था. वो आइस क्यूब को बस चूसते थे.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 03 Oct 2026 07:16 PM (IST)
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साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा इन दिनों फिल्म 'रणबली' (Ranabaali) को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की रिलीज को दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस और वाइफ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आने वाली हैं. शादी के बाद दोनों स्टार्स की साथ में ये पहली फिल्म है. इसी बीच अब विजय ने 'लाइगर' की शूटिंग के दिनों को याद किया है और बताया कि उन्होंने कैसे इस फिल्म को शूट करने के लिए खून-पसीना एक कर दिया था. 

विजय देवरकोंडा ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि 'लाइगर' की शूटिंग के दौरान उन्हें पानी तक नहीं दिया जाता था. उन्हें 200 मिली लीटर पर गुजारा करना पड़ा था. यहां तक कि उन्हें आइस क्यूब चूसने के लिए मिलती थी.

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विजय देवरकोंडा ने 'लाइगर' की शूटिंग को किया याद

विजय देवरकोंडा ने हाल ही में सुधीर श्रीनिवासन से बात की और इस दौरान उन्होंने 'लाइगर' की शूटिंग के दिनों को याद किया. वो बताते हैं, 'शूटिंग से 10 घंटे पहले से आप पानी नहीं पीते हैं और आप सिर्फ आइस क्यूब चूस रहे हो. ये हेल्दी नहीं है.' विजय आगे बताते हैं, 'जब मैं दिन में सिर्फ 300 ml पानी पी रहा था, तो हर पल, हर मिनट बस यही ख्याल आता था, 'पानी, पानी, पानी. बस वही चाहिए होता था. उस समय बस वही चीज चाहिए होती थी.'

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4 लीटर नारियल पानी पीते थे विजय देवरकोंडा

विजय बताते हैं, 'जब मैं सिर्फ आइस क्यूब चूसता था और मुझे पानी पीना मना था. जब भी मैं सोता था तो मेरे मन में एक ही ख्याल पानी का आता था. मैं ऐसा था कि मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता.' पानी पीना से पहले विजय को पता था कि उन्हें कई और घंटे भी फिल्म की शूटिंग करनी होती थी. वो बताते हैं, 'मैंने उन्हें बताया था मुझे नारियल पानी चाहिए. करीब 4 लीटर तक. मुझे खाना नहीं चाहिए. मैं सिर्फ ठंडा नारियल पानी पीना चाहता हूं.'

2022 में रिलीज हुई थी 'लाइगर', रही थी फ्लॉप

विजय देवरकोंडा की फिल्म 'लाइगर' साल 2022 में रिलीज हुई थी, जिसके जरिए पहली बार अनन्या पांडे के साथ एक्टर स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे. इस फिल्म का निर्माण पुरी जगन्नाध ने किया था. इसमें राम्या कृष्णन भी अहम रोल में थीं. ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी. हालांकि, पैन इंडिया रिलीज के बाद भी ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 41.17 करोड़ और वर्ल्डवाइड 56.18 करोड़ रहा था.

कब रिलीज होगी 'राणाबाली'?

बहरहाल, विजय देवरकोंडा लंबे समय से फिल्म 'राणाबली' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को 16 अक्तूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसमें उनके साथ रश्मिका मंदाना भी है. ये एक पैन-इंडिया ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसमें विजय सिपाही राणाबाली के किरदार में हैं और रश्मिका ने उनकी पत्नी जयम्मा का रोल प्ले किया है. हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वॉसलू विलेन हैं. इसकी कहानी ब्रिटिश शासन के समय पर आधारित है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 03 Oct 2026 07:16 PM (IST)
Tags :
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