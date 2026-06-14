विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने निभाया वादा, 180 स्टूडेंट्स को दी स्कॉलरशिप, जारी की लिस्ट

साउथ के पसंदीदा कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इन दिनों चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे सभी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. उन्होंने तेलंगाना के मेधावी छात्रों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी हैं, जिसकी लिस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की.

विजय ने दिखाई लिस्ट

विजय देवरकोंडा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'हम थुम्मनपेट गांव जा रहे हैं, जो एक छोटा-सा गांव है और जहां मेरे पिता का जन्म हुआ था. फरवरी में मैंने और रश्मिका ने अपने एक छोटे से सपने की शुरुआत करने का ऐलान किया था. हमारा मकसद तेलंगाना के अचंपेट मंडल के 9वीं और 10वीं कक्षा के उन छात्रों को सम्मानित करना है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की है. ये उन 180 बच्चों की लिस्ट है, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने माता-पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.' इस लिस्ट के साथ विजय ने अपनी और रश्मिका की फोटो भी शेयर की, जिसपर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.

We are on our way to Thummanpet.

The little village where my Father was born.



In February - @iamRashmika and I had announced the beginning of a little dream of ours.



To reward all the hardworking students of 9th and 10th grade from Achampet Mandal of Telangana.



Here is a… pic.twitter.com/wLNSr4ZZHe — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) June 14, 2026

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रश्मिका ने बढ़ाया हौसला

वहीं इस कार्यक्रम से जुड़ी वीडियो भी सामने आई, जिसमें रश्मिका ने बच्चों को हिम्मत देते हुए कहा, 'जिंदगी में कभी हम जीतते हैं, तो कभी हारते हैं. लेकिन हर बार हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है. अपने माता-पिता और शिक्षकों से सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़कर बड़ी सफलता हासिल करें.' रश्मिका मंदाना, स्कॉलरशिप और सम्मान समारोह में.'

विजय-रश्मिका ने किया था वादा

बता दें कि विजय आर रश्मिका ने शादी के बाद नए घर में सत्यनारायण व्रत पूजा और गृह प्रवेश रखा. इसके बाद वो अपने पैतृक गांव थुम्मनपेट गए, जहां उन्होंने स्टूडेंट्स की शिक्षा में मदद करने के लिए वादा किया था. वहीं बात करें रश्मिका और विजय के रिश्ते और काम की, तो दोनों ने इसी साल फरवरी में ग्रैंड शादी की, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई. दोनों के बीच दोस्ती 'गीता गोविंदम' फिल्म से शुरू हुई, इसके बाद वो साथ में 'डियर कॉमरेड' में भी नजर आए. वहीं दोनों जल्द ही 'राणाबली' फिल्म में नजर आएंगे, जो 11 सितंबर को रिलीज होने वाली हैं.

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