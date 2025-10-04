विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने गुपचुप की सगाई! जानें कब लेंगे सात फेरे

साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने फैंस को एक खुशखबरी दे दी है. इसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. रिपोर्ट्स की माने तो रश्मिका और विजय ने सगाई कर ली है. रश्मिका और विजय हमेशा अपने रिश्ते को छुपाते हुए नजर आए हैं और एक-दूसरे का अच्छा दोस्त बताते हैं. मगर ये लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाकर इन्होंने सगाई कर ली है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रश्मिका और विजय दोनों ने ही अभी तक अपनी सगाई को लेकर ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है. अब फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं.

विजय के घर हुई सगाई

रिपोर्ट्स के मुताबिक रश्मिका और विजय ने 3 अक्टूबर को एक्टर के घर सगाई की है. सगाई में परिवारवाले और कुछ खास दोस्त ही शामिल हुए थे. इनकी सगाई की एक भी फोटो अभी तक सामने नहीं आई है. इस कपल ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है. फैंस को जब से ये खुशखबरी मिली है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है. वो सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं.

कब होगी शादी

रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कपल साल 2026 में फरवरी में शादी कर लेंगे. इसका मतलब ये है कि फैंस को जल्द ही रश्मिका शादी के जोड़े में नजर आने वाली हैं. उनके लुक के वैसे ही फैंस दीवाने हैं. दशहरे के मौके पर रश्मिका ने साड़ी पहने हुए सिंपल लुक में फोटो शेयर की थी जो खूब वायरल हो रही है. लोग इसे अब सगाई से जोड़ रहे हैं.

बता दें रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कई फिल्मों में साथ में काम कर चुके हैं. फैंस को इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद है. इन्होंने गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड में साथ में काम किया है.

