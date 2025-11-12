(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Watch: विजय देवरकोंडा ने खुलेआम रश्मिका मंदाना से किया प्यार का इजहार, भरी महफिल में चूमा हाथ
Vijay Deverakonda Kisses Rashmika Mandanna Hand: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरों के बीच दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें विजय भरी महफिल में रश्मिका का हाथ चूमते दिख रहे हैं.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अब तक अपने रिलेशनशिप की खबरों को कंफर्म नहीं किया है. ना ही दोनों में से किसी ने अब तक अपनी सगाई की अफवाहों को ऑफिशियल किया है. इस बीच विजय ने खुलेआम रश्मिका के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया है. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसपर फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
दरअसल रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड 7 नवंबर को रिलीज हुई थी. हाल ही में फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई थी जिसमें विजय देवरकोंडा भी मौजूद थे. इस दौरान रश्मिका पीच कलर के अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. एक्ट्रेस इवेंट में सभी से मुस्कुराकर मिलती नजर आईंय. इसी बीच विजय नैवी ब्लू सूट-बूट पहने रश्मिका के पास पहुंचे और उनका हाथ चूम लिया.
विजय देवरकोंडा के हाथ चूमने के बाद रश्मिका मंदाना के चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कुराहट देखने को मिली. अब दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. फैंस कपल के वीडियो पर रेड हार्ट कमेंट करके प्यार लुटा रहे हैं.
