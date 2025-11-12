हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाWatch: विजय देवरकोंडा ने खुलेआम रश्मिका मंदाना से किया प्यार का इजहार, भरी महफिल में चूमा हाथ

Watch: विजय देवरकोंडा ने खुलेआम रश्मिका मंदाना से किया प्यार का इजहार, भरी महफिल में चूमा हाथ

Vijay Deverakonda Kisses Rashmika Mandanna Hand: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरों के बीच दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें विजय भरी महफिल में रश्मिका का हाथ चूमते दिख रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 12 Nov 2025 10:51 PM (IST)
Preferred Sources

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अब तक अपने रिलेशनशिप की खबरों को कंफर्म नहीं किया है. ना ही दोनों में से किसी ने अब तक अपनी सगाई की अफवाहों को ऑफिशियल किया है. इस बीच विजय ने खुलेआम रश्मिका के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया है. दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसपर फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

दरअसल रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड 7 नवंबर को रिलीज हुई थी. हाल ही में फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी गई थी जिसमें विजय देवरकोंडा भी मौजूद थे. इस दौरान रश्मिका पीच कलर के अनारकली सूट में बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. एक्ट्रेस इवेंट में सभी से मुस्कुराकर मिलती नजर आईंय. इसी बीच विजय नैवी ब्लू सूट-बूट पहने रश्मिका के पास पहुंचे और उनका हाथ चूम लिया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

विजय देवरकोंडा के हाथ चूमने के बाद रश्मिका मंदाना के चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कुराहट देखने को मिली. अब दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फैंस भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. फैंस कपल के वीडियो पर रेड हार्ट कमेंट करके प्यार लुटा रहे हैं. 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 12 Nov 2025 10:51 PM (IST)
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna The Girlfriend
