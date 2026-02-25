विजय देवरकोंडा की मां ने होने वाली बूह रश्मिका को दिए खानदानी कंगन, तस्वीरें वायरल

साउथ की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना आखिरकार अपनी शादी के करीब हैं. 26 फरवरी 2026 को दोनों सात फेरे लेने जा रहे हैं. शादी की तैयारियां पहले ही उदयपुर, राजस्थान में शुरू हो गई हैं और फैंस इस जोड़ी को बधाई दे रहे हैं. सबसे पहले उन्होंने विरोश प्रीमियर लीग का एक क्रिकेट मैच एंजॉय किया, इसके बाद सगाई और संगीत की रस्मों की तैयारी की गई थी.

विजय की मां ने दिया विरासत की चूड़ियां

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उदयपुर के आईटीसी मेमेंटोस होटल में आयोजित संगीत समारोह में एक खास और दिल छू लेने वाला पल देखने को मिला. विजय देवरकोंडा की मां, माधवी देवरकोंडा ने अपनी बहू रश्मिका मंदाना को परंपरा के अनुसार पारिवारिक विरासत की चूड़ियां भेंट की. यह पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यादगार बन गया. शादी को निजी रूप से आयोजित की जा रही है, जिसमें दोनों के करीबी दोस्त और परिवार ही शामिल होंगे. वहीं 4 मार्च 2026 को हैदराबाद में एक भव्य रिसेप्शन भी रखा गया है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग शामिल होंगे.

इस फिल्म से शुरू हुई केमिस्ट्री

विजय और रश्मिका की शादी की खबर और संगीत समारोह की झलकियां सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं और हर अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रश्मिका और विजय की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा से ही फैंस को पसंद आई है. दोनों ने पहली बार 2018 में आई फिल्म 'गीता गोविंदम' में साथ काम किया था, जिसने उनकी जोड़ी को फैंस का फेवरेट बना दिया. इसके बाद 2019 में 'डियर कॉमरेड' में भी दोनों ने साथ काम किया. अब दोनों राहुल संक्रीत्यन की फिल्म 'रणबली' में नजर आने वाले हैं.

रश्मिका-विजय के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

रश्मिका मंदाना की बात करें तो वह आखिरी बार आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म 'थामा' में नजर आई थी. इसके अलावा, वह होमी अदजानिया की 'कॉकटेल 2' में भी दिखेंगी, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन मुख्य भूमिका में होंगे. यह फिल्म सितंबर 2026 में रिलीज होने वाली है. वहीं, विजय देवरकोंडा की पिछली फिल्म 'किंगडम' थी, जिसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. इसके अलावा विजय 'रणबली' और 'राउडी जनार्दन' जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगे, जिनमें 'राउडी जनार्दन' दिसंबर 2026 में रिलीज होने की संभावना है.