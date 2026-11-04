साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना अपकमिंग फिल्म 'मायसा' में नजर आने वाली हैं. हाल ही में इस एक्शन ड्रामा फिल्म का पहला गाना 'ओ मायसा रे' रिलीज किया गया है, जिसे देख एक्टर विजय देवरकोंडा अपनी पत्नी रश्मिका की परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हुए.

'ओ मायसा रे' गाने में रश्मिका का दमदार और जोशीला अंदाज देखने को मिल रहा है. विजय ने इस गाने की शूटिंग के दौरान रश्मिका को हुई फिजिकल इंजरी को भी याद किया.

रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंस पर विजय देवरकोंडा का रिएक्शन

रविंद्र पुल्ले के निर्देशन में बनी फिल्म 'मायसा' के मेकर्स ने सोमवार शाम इसका पहला गाना 'ओ मायसा रे' रिलीज किया. गाने के वीडियो में रश्मिका एक दमदार और भावुक अंदाज में नजर आ रही हैं. गाने में रश्मिका के शानदार डांस मूव्स भी देखने को मिल रहे हैं.

विजय देवरकोंडा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस गाने की एक रील शेयर की. उन्होंने रश्मिका की स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए प्यार भरे अंदाज में लिखा, 'वाइल्ड गर्ल!'

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शूटिंग के दौरान रश्मिका को लगी थी चोट

विजय ने इस गाने के लिए रश्मिका की मेहनत की तारीफ की और भरोसा जताया कि ये फिल्म उनके करियर की एक और शानदार फिल्म साबित होगी.

'रणबाली' एक्टर ने लिखा, 'ये वही गाना है, जिसके लिए तुमने खुद को चोट लगने तक मेहनत करने के लिए मजबूर किया. लेकिन ये तुम्हारी फिल्मों की लिस्ट में एक और शानदार फिल्म साबित होगी. इसे बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार नहीं कर सकता.'

रश्मिका मंदाना ने किया रिएक्ट

पति विजय देवरकोंडा की तारीफ पर रश्मिका मंदाना ने भी रिएक्शन दिया. उन्होंने विजय की इंस्टाग्राम स्टोरी को शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, 'विज्जू! मैं इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, लेकिन साथ ही बेहद नर्वस भी हूं.'

इस गाने को जेक्स बेजॉय ने कंपोज किया है, जबकि इसके बोल सुद्दाला अशोक तेजा ने लिखे हैं. गाने को सिंधुजा श्रीनिवासन ने अपनी आवाज दी है.

27 नवंबर को रिलीज होगी 'मायसा'

रविंद्र पुल्ले के निर्देशन में बनी 'मायसा' एक एक्शन फिल्म है, जिसमें रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म में उनके साथ ईश्वरी राव, राहुल रविंद्रन, समुथिरकानी और राव रमेश भी अहम भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

वहीं, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हालिया रिलीज फिल्म 'रणबाली' ने सैकनिल्क के मुताबिक, दुनियाभर में 80 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया.