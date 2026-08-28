दशहरे पर साउथ में होगा सबसे बड़ा घमासान, 75 के रजनीकांत से भिड़ेंगे 37 के विजय

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमादशहरे पर होगा साउथ का सबसे बड़ा घमासान, 75 के रजनीकांत से भिड़ेंगे 37 के विजय देवरकोंडा

दशहरे पर होगा साउथ का सबसे बड़ा घमासान, 75 के रजनीकांत से भिड़ेंगे 37 के विजय देवरकोंडा

दशहरा 2026 के मौके पर साउथ के दो बड़े स्टार्स विजय देवरकोंडा और रजनीकांत की फिल्मों के बीच महाक्लैश होने वाला है. रजनीकांत की 'जेलर 2' और विजय की 'राणाबाली' की इस दौरान बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होगी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 28 Aug 2026 03:55 PM (IST)
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दशहरा 2026 पर साउथ की फिल्मों के बीच सबसे बड़ा घमासान होना तय है. दक्षिण भारतीय सिनेमा के दो बड़े स्टार्स रजनीकांत और विजय देवरकोंडा की फिल्में एक ही मौके पर रिलीज होने जा रही हैं. विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राणाबाली' को लेकर सुर्ख़ियों में हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस भी एक्साइटेड हैं, क्योंकि शादी के बाद पहली बार इसके जरिए विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की जोड़ी स्क्रीन पर नजर आएगी. मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान गुरुवार को कर दिया था. इसका मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म जे'लर 2' से होने वाला है. 

कब रिलीज होगी 'राणाबाली'?

राणाबाली को लेकर पहले खबरें थीं कि ये फिल्म सितंबर में रिलीज की जाएगी. फिर कहा गया था कि इसे अक्टूबर के आखिरी तक सिनेमाघरों में उतारा जा सकता है. हालांकि मेकर्स ने गुरुवार को इसकी रिलीज डेट का ऐलान करके सभी अफवाहों और चर्चाओं पर विराम लगा दिया. 

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मेकर्स ने फिल्म से विजय देवरकोंडा का एक नया पोस्ट शेयर करते हुए इसकी रिलीज डेट का ऐलान किया है. पोस्टर में विजय के हाथ में एक धारदार हथियार नजर आ रहा है. इसे शेयर करते हुए लिखा गया, 'अक्टूबर में इतिहास का सबसे डार्क चैप्टर खुलेगा. राणाबाली 16.10.26 को दुनिया भर में रिलीज होगी.' 'डियर कॉमरेड' और 'गीता गोविंदम' के बाद विजय और रश्मिका की जोड़ी राणाबाली लेकर आ रही है. इसमें दोनों पति-पत्नी के किरदार में नजर आएंगे

रजनीकांत की 'जेलर 2' से होगा मुकाबला

बता दें कि राणाबाली से ठीक दिन दिन पहले रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' रिलीज होने वाली है. दोनों का दशहरा वीकेंड पर क्लैश होगा. दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यानी 37 साल के विजय देवरकोंडा दशहरा पर 75 साल के दिग्गज एक्टर रजनीकांत से बॉक्स ऑफिस पर लोहा लेते हुए नजर आएंगे. रजनीकांत की जेलर 2 उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है.

धनुष की 'ओम' भी है कतार में

रजनीकांत और विजय देवरकोंडा के अलावा तमिल सिनेमा के एक और सुपरस्टार धनुष की फिल्म भी इसी मौके पर रिलीज होने जा रही है. इसका नाम है 'ओम'. ऐसे में मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर कड़ा और तगड़ा हो सकता है. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Jailer 2 Ranabaali
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