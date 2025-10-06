विजय देवरकोंडा की कार का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में बाल-बाल बची एक्टर की जान
Vijay Deverakonda Accident : साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है. एक्टर की कार का एक दूसरी तेज रफ्तार गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया. उनकी जान बाल-बाल बची है.
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार एक्टर विजय देवरकोंडा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. दरअसल एक्टर की कार का एक्सीडेंट हो गया है. ये हादसा तब हुआ जब वो हैदराबाद जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनकी कार एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गई. खबरों के मुताबिक एक्टर को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई, उनकी जान बाल-बाल बची है.
तेज रफ्तार ने मारी एक्टर की कार को टक्कर
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार विजय देवरकोंडा के साथ ये हादसा तब हुआ, जब एक्टर पुत्तापर्थी से हैदराबाद जा रहे थे. तभी एक तेज रफ्तार कार ने विजय की गाड़ी पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर होने के बाद दूसरी गाड़ी में सवार ड्राइवर रूकने की जगह दूसरे रास्ते से भाग निकला. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है.
रश्मिका से सगाई को लेकर चर्चा में हैं एक्टर
विजय देवरकोंडा इस वक्त एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से सगाई को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरों के अनुसार दोनों ने सीक्रेटली सगाई कर ली है. अब जल्द ही ये कपल शादी के बंधन में बंधने वाला है. हालांकि इन खबरों पर अभी विजय और रश्मिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया. वहीं सगाई की खबरों के बीच विजय को उनके परिवार के साथ श्री सत्य साईं बाबा की महासमाधि पर स्पॉट किया गया. जहां उनके हाथ में अंगूठी भी नजर आईं. एक्टर की ये तस्वीरें और वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं.
कैसे शुरू हुई विजय-रश्मिका की लव स्टोरी?
बता दें कि साल 2018 में रश्मिका और विजय ने फिल्म ‘गीता गोविंदम’ में एकसाथ काम किया था. तभी उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी. इसके बाद दोनों कई बार लंच और डिनर डेट पर स्पॉट हुए. जिसके बाद दोनों की डेटिंग की खबरें सामने आने लगी. अब खबरें हैं कि अगले साल की शुरुआत में ही रश्मिका और विजय शादी कर सकते हैं.
