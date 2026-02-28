हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शाही अंदाज में मंडप तक पहुंची थीं विजय देवरकोंडा की दुल्हन, पालकी में रश्मिका की फोटोज हो रहीं वायरल

VIROSH Wedding: उदयपुर में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शाही अंदाज में शादी रचाई. पालकी में दुल्हन की एंट्री और सजावट ने सबका दिल जीत लिया और अब उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए. लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने रिश्ते को निजी ही रखा. अब उदयपुर की खूबसूरत वादियों में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने सात फेरे लेकर अपने रिश्ते को नया नाम दे दिया. शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई.

पालकी में बैठकर मंडप आईं रश्मिका

शादी का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में शाही अंदाज में किया गया. समारोह पारंपरिक रंगों और भारतीय संस्कृति की झलक से भरा हुआ था. सजावट ऐसी थी कि हर कोना किसी सपने जैसा लग रहा था. फूलों की महक, मिट्टी के रंगों की सादगी और पीतल की सजावट ने पूरे माहौल को खास बना दिया. मंडप को इस तरह तैयार किया गया था कि वो परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम लगे. हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा रश्मिका की एंट्री की रही. दुल्हन के रूप में वो पालकी में बैठकर पहुंची. यह सीन किसी फिल्म से कम नहीं था. रश्मिका के चेहरे की मुस्कान और उनकी खूबसूरती ने सभी का दिल जीत लिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

रश्मिका ने लिखा इमोशनल कैप्शन 

शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए रश्मिका ने एक इमोशनल कैप्शन लिखा और विजय को अपना सबसे बड़ा सहारा और सच्चा दोस्त बताया. विजय ने उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया, बड़े सपने देखने की हिम्मत दी और हर कदम पर साथ निभाया. आज वह जो कुछ भी हैं, उसमें विजय का बड़ा योगदान है. बता दें, दोनों की लव स्टोरी भी दिलचस्प है. साल 2020 से फैंस ने नोटिस करना शुरू किया कि दोनों अक्सर साथ समय बिता रहे हैं. 2022 में उनके रिश्ते की अफवाहें और तेज हो गई, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा. अक्टूबर 2025 में हैदराबाद में एक निजी समारोह में उनकी सगाई हुई, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी लोग शामिल हुए. शादी से कुछ दिन पहले ही दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियली स्वीकार किया.

Published at : 28 Feb 2026 09:50 PM (IST)
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
