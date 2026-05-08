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हैदराबाद में आलीशान बंगला, 5 लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों के मालिक हैं विजय देवरकोंडा, जानिए नेटवर्थ

Vijay Deverakonda Net Worth: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा 9 मई, 2026 को अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी नेटवर्थ और लाइफस्टाइल पर एक नजर डालते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 08 May 2026 08:12 PM (IST)
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विजय देवरकोंडा साउथ के मशहूर एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट और सुपरिहट फिल्में दी हैं. देवरकोंडा ने फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं. न सिर्फ साउथ, बल्कि बॉलीवुड में भी उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. देवरकोंडा 9 मई, 2026 को अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. आइए इस खास मौके पर एक्टर की नेटवर्थ और लाइफस्टाइल पर एक नजर डालते हैं.

15 करोड़ के आलीशान घर में रहते हैं विजय देवरकोंडा
विजय देवरकोंडा ने अपने करियर और सफलता के दम पर अच्छी-खासी संपत्ति बनाई है. वो बेहद लैविश लाइफ जीते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, देवरकोंडा का हैदराबाद में पॉश इलाके के जुबली हिल्स में एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपये बताई जाती है. वो इस आलीशान घर में अपने परिवार और अपने साइबेरियन हस्की डॉग 'स्टॉर्म' के साथ रहते हैं. इस बंगले में एक बड़ा गार्डन, खूबसूरत बालकनी, मल्टीपर्पज बार एरिया और बड़े-बड़े लिविंग रूम हैं.

फैशन ब्रांड 'राउडी वेयर' के मालिक हैं विजय देवरकोंडा
विजय देवरकोंडा ने अक्टूबर 2018 में अपने फैशन ब्रांड 'राउडी वेयर' की शुरुआत की, जिसे 'राउडी क्लब' ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया था. साल 2020 में ये ब्रांड मिंत्रा के जरिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचा और एथलीजर फैशन कैटेगरी में काफी लोकप्रिय हो गया. इसके अलावा वो हैदराबाद ब्लैक हॉक्स वॉलीबॉल टीम के मालिक भी हैं. इसके अलावा देवरकोंडा का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम 'किंग ऑफ द हिल एंटरटेनमेंट' है.

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ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है मोटी कमाई
इंडिया टुडे के अनुसार, फिल्मों के साथ-साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी विजय देवरकोंडा मोटी कमाई करते हैं. वो एक विज्ञापन के लिए करीब 1 करोड़ रुपये तक फीस लेते हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर एक प्रमोशनल पोस्ट के जरिए भी वो 40 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करते हैं. एक में अभिनय करने के लिए देवरकोंडा मेकर्स ने 12 से 15 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. 

विजय देवरकोंडा के पास हैं ये गाड़ियां
विजय देवरकोंडा का महंगी और लग्जरी गाड़ियों का खूब शौक है. उनके पास 3.5 करोड़ रुपये की लेक्सस एलएम 350एच अल्ट्रा लग्जरी, 2.27 करोड़ रुपये की लैंड रोवर रेंज रोवर वोग एसई और 1 करोड़ रुपये की फोर्ड मस्टैंग जैसी कारें हैं. इसके अलावा वो BMW 5 सीरीज (70 लाख रपये) और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (30 लाख रुपये) जैसी गाड़ियों के भी मालिक हैं. इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, विजय देवरकोंडा की कुल संपत्ति 70 करोड़ रुपये है.

फिल्म 'रणबाली' में आएंगे नजर
वर्क फ्रंट की बात करें तो विजय देवरकोंडा जल्द ही फिल्म 'रणबाली' में नजर आएंगे. फिल्म में उनकी जोड़ी रश्मिका मंदाना के साथ बनी है. शादी के बाद ये दोनों की साथ में पहली फिल्म होगी. फिल्म 1870 के दशक की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें रायलसीमा के स्वतंत्रता सेनानी रणबाली (विजय) के ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष को दिखाया गया है. रश्मिका 'जयम्मा' के किरदार में हैं. ये फिल्म 11 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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Published at : 08 May 2026 08:12 PM (IST)
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