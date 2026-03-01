शादी के बाद तिरुपति मंदिर पहुंचे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, सादगी भरे अंदाज ने जीता दिल

शादी के बाद की पहली सुबह अक्सर यादगार होती है, लेकिन जब बात फिल्मी सितारों की हो तो हर पल सुर्खियों में आ जाता है. साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आस्था और सादगी के साथ की. हाल ही में उदयपुर में निजी समारोह में शादी करने के बाद ये जोड़ी आशीर्वाद लेने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम पहुंची और अपने दिन को खास और यादगार बना दिया.

विजय ने रखा रश्मिका का ख्याल

मंदिर से सामने आए वीडियो में विजय और रश्मिका एक-दूसरे का हाथ थामे भीड़ के बीच आगे बढ़ते नजर आए. विजय पूरे समय रश्मिका का ख्याल रखते दिखे, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो. रश्मिका हरे रंग की साड़ी पहनी थी जिस पर गोल्डन तार से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी. हल्का मेकअप और पारंपरिक गहनों के साथ उनका लुक सादगी से भरा था. वहीं विजय सफेद कुर्ते और लाल अंगवस्त्रम में नजर आए. दोनों ने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी कहा. हालांकि, भारी भीड़ को देखते हुए उन्होंने फोटो खिंचवाने से मना किया और आगे बढ़ गए.

26 फरवरी को हुई थी शादी

बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना 'गीता गोविंदम' फिल्म के बाद से लंबे समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थे, हालांकि दोनों ने हमेशा निजी जीवन को दुनिया के सामने नहीं लाया. हाल ही में उदयपुर में करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने 26 फरवरी को शादी की, जो दर्शकों के बीच खूब सुर्खियों में रही. अब शादी के बाद आस्था के साथ जीवन की शुरुआत कर ये जोड़ी अपने फैंस का दिल जीत रही है. फिल्मी पर्दे पर रोमांस से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली यह जोड़ी असल जिंदगी में भी सादगी और अपनापन दिखाकर लोगों के बीच और लोकप्रिय होती नजर आ रही है.