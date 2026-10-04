साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' के गाने 'चुट्टामल्ले' का एक AI से बनाया गया मॉर्फ्ड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर जूनियर एनटीआर पहले ही अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं. अब एक्टर विजय देवरकोंडा ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

विजय देवरकोंडा का फूटा गुस्सा

विजय देवरकोंडा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर जूनियर एनटीआर के पोस्ट को शेयर करते हुए इस मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, 'हम पूरी तरह से बहुत निचले स्तर पर पहुंच गए हैं. जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए. उन्हें कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए और ऐसा उदाहरण पेश किया जाना चाहिए कि दूसरे लोग ऐसा करने से पहले सोचें. हमें इसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए.'

We have stooped to the levels of absolute lowlife.



Whoever is responsible for this should not be spared. They must face the harshest possible legal consequences and be made an example of. We must not let this go.



when did we became so insensitive to each other. What kind of… https://t.co/eVP6zC9DTG — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) October 3, 2026

विजय ने आगे समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता पर सवाल उठाते हुए लिखा, 'हम एक-दूसरे के प्रति इतने असंवेदनशील कब हो गए? कैसी परवरिश हो रही है? हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, जहां किसी को नीचा दिखाने में लोगों को खुशी मिलती है? आज पूरी दुनिया इस बात पर चर्चा और चिंता कर रही है कि AI लोगों की नौकरियां छीन सकता है और उनके काम को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ लोग इसी तकनीक का इस्तेमाल ऐसी बेवकूफी करने के लिए कर रहे हैं. ये डिजिटल रूप से यौन उत्पीड़न के बराबर है. कानून को ऐसे मामलों को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और इस मामले के खिलाफ खड़ी टीम को मेरा पूरा समर्थन है.'

चिरंजीवी ने क्या कहा?

साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी का भी इस मामले पर रिएक्शन आया है. उन्होंने लिखा, 'मैं AI का इस्तेमाल करके किसी महिला के आपत्तिजनक और मॉर्फ्ड वीडियो बनाए जाने से बेहद परेशान हूं. इस तरह की हरकतें क्रूर, शर्मनाक और पूरी तरह अस्वीकार्य हैं. मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं. ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक फिल्म से जुड़ा मामला नहीं है. आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल आपके, मेरे या हमारे किसी जानने वाले के साथ भी ऐसा हो सकता है. हम सिर्फ इसलिए चुप नहीं रह सकते क्योंकि इसका असर व्यक्तिगत रूप से हम पर नहीं पड़ा है. इस तरह के गलत काम के खिलाफ आवाज उठाना हम सभी की जिम्मेदारी है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'जो लोग इस तरह का कंटेंट बनाते हैं और जो जानबूझकर इसे फैलाते या बढ़ावा देते हैं, उन्हें कानून के तहत जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. इसे मजाक या मनोरंजन मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मैं इस मामले को तेलुगु फिल्म चैंबर, प्रोड्यूसर्स काउंसिल और इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य संस्थाओं के सामने उठाऊंगा और एक अलग कमेटी और सपोर्ट सेल बनाने की सिफारिश करूंगा. साइबर क्राइम अधिकारियों के साथ मिलकर ये टीम प्रभावित लोगों की मदद करेगी, ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी.'

I am deeply disturbed by the use of AI to create degrading and morphed videos of a woman. Such acts are cruel, shameful and completely unacceptable. I strongly condemn them.



This is not an issue concerning just one individual or one film. Today, it has happened to someone else.… — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 3, 2026

उन्होंने लिखा, 'पूरी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को इस कोशिश के लिए एक साथ आना होगा. हमारी संस्थाओं, कलाकारों, टेक्नीशियनों, दर्शकों और फैंस, सभी की इसमें भूमिका है. मैं केंद्र और राज्य सरकारों से भी AI के इस तरह के गलत इस्तेमाल के खिलाफ मजबूत और प्रभावी कदम उठाने की अपील करता हूं. कृपया इन वीडियो को न देखें, डाउनलोड न करें, शेयर न करें और न ही आगे फैलाएं, भले ही आपका इरादा इनकी निंदा करना ही क्यों न हो. इसके बजाय इन्हें संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर क्राइम अधिकारियों को रिपोर्ट करें. मानवीय गरिमा की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है. आइए, हम एक साथ खड़े हों, आवाज उठाएं और कार्रवाई करें.'

जूनियर एनटीआर ने भी जताई थी नाराजगी

जूनियर एनटीआर ने भी इस AI मॉर्फ्ड वीडियो को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने अपने बयान में कहा, 'घिनौना, बीमार और शर्मनाक. जिस देश में महिलाओं को मां और देवी के रूप में पूजा जाता है, जहां 'मातृदेवो भव' सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वहां कुछ लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि AI का इस्तेमाल एक महिला का इस तरह अपमान करने के लिए कर रहे हैं. AI का इस्तेमाल करके ऐसा घटिया कंटेंट बनाना शब्दों से परे शर्मनाक है.'

Disgusting, Sick and Shameless.



In a land that worships women as mothers and goddesses, where "Matrudevo Bhava" is not just a phrase but a part of our culture, some people have fallen so low that they are using AI to disrespect a woman in the most degrading way possible. Using… — Jr NTR (@tarak9999) October 3, 2026

जूनियर एनटीआर ने वीडियो बनाने और उसे फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही. उन्होंने कहा, 'इस मॉर्फ्ड 'चुट्टामल्ले' वीडियो के पीछे जो लोग हैं, मैं उनमें से किसी को नहीं बख्शूंगा. इसे बनाने वालों और इसे फैलाने वालों के खिलाफ मैं हर संभव कानूनी कार्रवाई करूंगा. कृपया ऐसे कंटेंट को न देखें, न शेयर करें और न ही उससे जुड़ें. आज ये किसी और के साथ हुआ है. कल ये आपकी मां, बहन, पत्नी या बेटी के साथ भी हो सकता है.'

जूनियर एनटीआर ने सरकार से भी AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की. उन्होंने कहा, 'ये एक गंभीर मुद्दा है और मैं सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार से AI के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाने और कड़े नियम बनाने की अपील करता हूं.'

2024 में रिलीज हुआ था 'चुट्टामल्ले'

'चुट्टामल्ले' गाना 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' का हिस्सा है. इस गाने को अनिरुद्ध रविचंदर ने कंपोज किया था और इसे शिल्पा राव ने गाया है. गाने को बॉस्को मार्टिस ने कोरियोग्राफ किया था. हिंदी में ये गाना 'धीरे-धीरे' नाम से रिलीज हुआ था. करीब 3 मिनट 44 सेकंड के इस गाने में जाह्नवी कपूर और जूनियर एनटीआर रोमांस करते नजर आए थे.