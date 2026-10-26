साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल में शुमार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना हाल ही में करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' के दूसरे एपिसोड में पहुंचे थे. इस दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर दिए बयान के कारण सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी. इसे लेकर विजय और रश्मिका को जमकर ट्रोल किया गया. अब विजय और रश्मिका की टीम ने हैदराबाद में साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराई है. ये लीगल एक्शन उनकी टीम ने ऑनलाइन हैरेसमेंट, फर्जी कंटेंट और भ्रामक दावों के लिए लिया है.

विजय-रश्मिका की टीम ने की कानूनी कार्रवाई

विजय और रश्मिका की टीम ने हैदराबाद में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करके गलत और भ्रामक जानकारी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है. बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारियों को शिकायत दर्ज करने के अलावा टीम ने वो जरूरी लिंक और कंटेंट भी उपब्ध कराया है, जिसमें विजय और रश्मिका के लिए फर्जी और मनगढ़ंत दावे किए जा रहे थे.

शिकायत में टीम ने क्या-क्या कहा?

सोशल मीडिया पर 'विरोश' (Virosh) के नाम से मशहूर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की टीम के एक व्यक्ति ने ये लीगल एक्शन लिया है. सामने आई शिकायत की कॉपी में एडिटेड स्क्रीनशॉट, दूसरों की पहचान से पोस्ट करने, फर्जी कंटेंट और सोच समझकर किए जा रहे हैरेसमेंट जैसे मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की गई है.

कपल की टीम का कहना है कि वो लोगों के विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन मनगढंत, हेरफेर और झूठे दावों को तथ्यों के रूप में पेश करना सही नहीं है. टीम ने पुलिस को इस चीज के लिए भी आगाह किया कि ये भी जांच के दायरे में हो कि क्या ये चीजें किसी सुनियोजित तरीके से या पैसे देकर चलाए गए अभियान के चलते काम कर रहा है.

करण जौहर के शो पर क्या हुआ था?

करण जौहर के शो पर विजय देवरकोंडा ने कहा था कि रश्मिका ने उनसे शादी के लिए 100 बार पूछा था. उनके इस बयान के बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया और उन्हें 'रेड फ्लैग' का टैग तक दे दिया. वहीं रश्मिका से कहा कि उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी. विजय के साथ-साथ रश्मिका को भी आलोचनाएं झेलनी पड़ीं.

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विजय-रश्मिका ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आलोचना के बीच विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया. रश्मिका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कहा कि मेरे लिए शादी सिर्फ प्रपोजल नहीं है, बल्कि साथ मिलकर अपना फ्यूचर और लाइफ बनाना है. मैं विजय से 1000 बार भी शादी के लिए तैयार हूं. वहीं विजय ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रोलर्स के लिए लिखा कि सब लोग भाड़ में जाए. उन्होंने रश्मिका को अपनी पत्नी के अलावा अपनी सबसे अच्छी दोस्त भी कहा.