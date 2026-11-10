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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारिलीज से पहले ही विजय एंटनी की फिल्म ने छापे नोट, कहानी ऐसी कि रो पड़ेंगे दर्शक!

रिलीज से पहले ही विजय एंटनी की फिल्म ने छापे नोट, कहानी ऐसी कि रो पड़ेंगे दर्शक!

विजय एंटनी की फिल्म अप्पा कुट्टी' ने OTT सैटेलाइट और थिएट्रिकल राइट्स से रिलीज से पहले ही मुनाफा कमा लिया है. 20 नवंबर को रिलीज होने वाली यह फिल्म पिता-बेटी के रिश्ते पर आधारित इमोशनल फैमिली ड्रामा है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 10 Nov 2026 04:29 PM (IST)
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एक्टर, संगीतकार और फिल्ममेकर विजय एंटनी की अपकमिंग फिल्म 'अप्पा कुट्टी' रिलीज से पहले ही मुनाफे में आ गई है. डायरेक्टर  मु. मारन की इस इमोशनल एंटरटेनर फिल्म के मेकर्स ने दावा किया है कि फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही अपनी लागत से ज्यादा कमाई कर ली है. फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में 20 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

प्री-रिलीज इवेंट में मशहूर डिस्ट्रीब्यूटर जी. धनंजयन ने फिल्म के मुनाफे में आने की जानकारी दी. उन्होंने कहा,'मैं फिल्म के प्रॉफिट में आने को उसकी कहानी की जीत मानता हूं. विजय एंटनी ने फिल्म पर जितना पैसा खर्च किया था, उससे ज्यादा रकम वह रिलीज से पहले ही रिकवर कर चुके हैं. सभी ने उन्हें इस फिल्म के लिए बिजनेस दिया है और उनकी पहली जीत सुनिश्चित की है.' उन्होंने फिल्म की कहानी और भावनात्मक पहलू की तारीफ करते हुए कहा कि यह दर्शकों को भावुक कर देगी.

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धनंजयन ने कहा, 'मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि फिल्म आपको रुला देगी. अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं तो आप मुझसे कह सकते हैं कि मैंने फिल्म का गलत तरीके से प्रमोशन किया है.'उन्होंने विजय एंटनी की तारीफ करते हुए कहा कि वह एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालने में माहिर हैं. वह फिल्म के अलग-अलग कामों और प्रोडक्शन के कई हिस्सों में एक साथ काम करते रहते हैं.

OTT और सैटेलाइट राइट्स से हुई कमाई

फिल्म के डायरेक्टर मारन ने आईएएनएस से बातचीत में धनंजय की बात को सही बताया. उन्होंने कहा, यह सच है. हमने फिल्म के ओटीटी, सैटेलाइट और थिएट्रिकल राइट्स पहले ही बेच दिए हैं और इस तरह फिल्म रिलीज से पहले ही प्रॉफिट में आ गई है. 

फिल्म की शूटिंग महज दो शेड्यूल में पूरी कर ली गई. इसके लिए कुल 45 दिनों तक शूटिंग हुई. फिल्म की शूटिंग चेन्नई और ऊटी में हुई है. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की मंजूरी दी है.

पिता-बेटी के रिश्ते पर आधारित है कहानी

फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, 'अप्पा कुट्टी' एक एक्शन फैमिली ड्रामा है, जिसमें इमोशन, रिश्तों और एक्शन का अच्छा मेल देखने को मिलेगा. फिल्म की कहानी एक पिता और उसकी बेटी के बीच के गहरे रिश्ते पर आधारित है. डायरेक्टर मारन ने इस कहानी को पारिवारिक भावनाओं और दमदार ड्रामे के साथ पेश करने की कोशिश की है. इसमें एक्शन के साथ पारिवारिक रिश्तों और भावनात्मक उतार-चढ़ाव को भी अहमियत दी गई है.

विजय एंटनी के अलावा फिल्म में प्रीति असरानी, लिथान्या, बागवती पेरुमल (बैक्स), हरिप्रिया इसाई, अरुवी माधन, चित्रा लक्ष्मणन, श्रीजा रवि, वेट्टई मुथुकुमार, जेनसन दिवाकर, मुरुगानंदम, मुन्नार रमेश, लिसी एंटनी, कुमार नटराजन, विजयन, प्रवीणा, हरिता और हरिप्रिया भी अहम भूमिकाओं में हैं.

Published at : 10 Nov 2026 04:29 PM (IST)
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Vijay Antony
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