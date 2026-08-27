दिग्गज तेलुगू एक्टर जीवी नारायण राव का 73 साल की उम्र में निधन, चिरंजीवी ने दिया ट्रिब्यूट

जाने-माने तेलुगु एक्टर और प्रोड्यूसर जी.वी. नारायण राव का हैदराबाद में हार्ट अटैक से निधन हो गया. वो 73 साल के थे. एक्टर कराटे कल्याणी ने गुरुवार को जी.वी. नारायण के निधन की जानकारी दी. उनका अंतिम संस्कार 28 अगस्त को वैकुंठ महाप्रस्थानम श्मशान घाट पर किया जाएगा. एक्टर चिरंजीवी ने भी उन्हें इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रिब्यूट दिया.

चिरंजीवी ने किया ये पोस्ट

चिरंजीवी ने लिखा, 'जाने-माने सीनियर एक्टर और प्रोड्यूसर और मेरे प्यारे दोस्त GV नारायण राव गारू के चले जाने से मुझे गहरा सदमा लगा. उन्होंने 1976 में फिल्म अंटुलेनी कथा से डेब्यू किया था. कई फिल्मों और टेलीविजन सीरियलों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. जी.वी. नारायण गारू के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता था. एक प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने मेरे साथ 'देवान्थकुडु' और 'यमूडिकी मोगुडू' जैसी फिल्में बनाईं. उनके साथ मेरी प्यारी यादें रहीं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. मैं उनके परिवार के सदस्यों, करीबी एसोसिएट और फैंस के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. ओम शांति.'

ये भी पढ़ें- मुकेश खन्ना को हुआ करोड़ों का घाटा, बोले- 'शक्तिमान' के लिए रणवीर ने 3 घंटे तक मिन्नत की

जी.वी. नारायण की करियर जर्नी

जी.वी. नारायण राव ने 1976 में करियर की शुरुआत की थी. वो फिल्म Antuleni Kadha में नजर आए थे. फिल्म को बालाचंदर ने डायरेक्ट किया. जी.वी. नारायण राव ने लगभग 100 फिल्मों और कई टीवी शोज में एक्टिंग की. जी.वी. नारायण गारू रजनीकांत के बैचमेट थे. उन्होंने 'देवान्थकुडु' (1984) और 'यमुदिकी मोगुडु' (1988) फिल्में प्रोड्यूस की. फिल्म का फिर बाद में तमिल में 'अथिसाया पिरावी' (1990) के नाम से रीमेक बनाया गया. फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में थे.

उन्होंने पसुपु कुमकुमा, सुन्दरकाण्ड, गिरिजा कल्याणम और गीतांजलि जैसे शोज किए. इसके अलावा उन्होंने 'राजा विक्रमार्क', 'सीतारमैया गारी' 'मनावरलु', 'गैंग लीडर', 'सूर्या आईपीएस', 'सुपर एक्सप्रेस', 'प्रेमा चित्रम पेली विचित्रम', 'हिटलर', 'सहसम', 'राजू गारी गाडी 2', 'थोलू बोम्मालता', 'स्काईलैब' जैसी फिल्में की हैं. जी.वी. नारायण ने अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई.

ये भी पढ़ें- 'देऊळ बंद 2' के मेकर्स ने दान किया प्रॉफिट, सुसाइड करने वाले किसानों के बच्चों की कर रहे मदद