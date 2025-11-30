कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज एक्टर उमेश का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है. एक्टर काफी वक्त से कैंसर से जंग लड़ रहे थे. एक्टर ने रविवार को बेंगलुरु में आखिरी सांसे ली. जानकारी के अनुसार एक्टर काफी वक्त से अस्पताल में भी भर्ती थे. जहां वो कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए. एक्टर के निधन से पूरी साउथ इंडस्ट्री सदमे में हैं.

अस्पताल में एक्टर ने ली थी आखिरी सांसे

दिग्गज एक्टर उमेश के निधन की पुष्टी उनके पारिवारिक सूत्रों ने पीटीआई से की है. उन्होंने बताया कि एक्टर काफी वक्त से कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली. एक्टर के निधन के बाद फैंस और साउथ स्टार्स सोशल मीडिया के जरिए एक्टर को श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं. बता दें कि बच्चों की फिल्मों के पहले हीरो के रूप में रंगीन दुनिया में कदम रखने वाले एम.एस. उमेश ने अपने छह दशकों के सफल करियर में 350 फिल्मों में काम किया है.

उमेश का फिल्मी सफर

कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज एक्टर उमेश ने 350 से ज्यादा फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था. उनका जन्म 24 अप्रैल, 1945 को मैसूर में हुआ था. उमेश ने महज चार साल की उम्र में ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी. पहली बार उन्होंने 'लंचवतार' फेम मास्टर के. हिरण्यय्या के थिएटर ग्रुप में एक भूमिका निभाई थी.

'कथा संगम' फिल्म से मिला था बड़ा ब्रेक

उमेश ने फिल्म 'मक्कल राज्य' में मुख्य भूमिका निभाई थी. लेकिन इसके बाद उनका करियर कुछ खास नहीं चला और उन्हें मजबूरन थिएटरों में लौटना पड़ा. फिर काफी संघर्ष के बाद उन्हें साल 1977 में 'कथा संगम' के जरिए फिल्मों में वापसी करने का मौका मिला.. इसके बाद एक्टर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने तमिल अभिनेताओं शिवाजी गणेशन और रजनीकांत के साथ भी अभिनय किया.

ये हैं उमेश की फेमस फिल्में

उमेश ने 'नागरा होले', 'गुरु शिष्यरु', 'अनुपमा', 'कामना बिल्लू' और 'वेंकट इन संकटा' समेत कई फिल्मों में अभिनय किया है.

