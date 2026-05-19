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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'अब ये हकीकत बन चुका है', वेंकट प्रभु ने सीएम विजय को दिया फिल्म 'GOAT' का नंबर प्लेट, वायरल हुई तस्वीर

'अब ये हकीकत बन चुका है', वेंकट प्रभु ने सीएम विजय को दिया फिल्म 'GOAT' का नंबर प्लेट, वायरल हुई तस्वीर

तमिल सुपरस्टार विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद निर्देशक वेंकट प्रभु ने उन्हें खास तोहफा दिया हैं. वेंकट ने उनकी फिल्म 'GOAT' की खास नंबर प्लेट गिफ्ट की हैं, जिसे लोग अब भविष्यवाणी मान रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 May 2026 07:25 AM (IST)
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तमिल सिनेमा के एक्टर विजय इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं. तमिलनाडु चुनाव जीतने और सीएम बनने के बाद उनके फैंस और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह का माहौल बना हुआ है. इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई हैं, जिसने फैंस का ध्यान खींच लिया हैं. 

वेंकट ने दिया गोट का नंबर प्लेट 

हाल ही में निर्देशक वेंकट प्रभु ने सीएम विजय को एक खास तोहफा दिया हैं. इसमें उन्होंने उनकी फिल्म 'GOAT' का नंबर प्लेट फ्रेम करके दिया है, जिसपर 'TN 07 CM 2026' लिखा हुआ है. इस फ्रेम को काले, भूरे और कॉपर रंगों से डिजाइन किया गया है. साथ ही इसमें विजय की TVK पार्टी के पीले और लाल रंगों को भी शामिल किया गया है. फ्रेम के अंदर एक तस्वीर भी लगाई गई है, जिसमें विजय और वेंकट प्रभु एक-दूसरे से फिस्ट बंप करते नजर आ रहे हैं.

इसके बाद वेंकट प्रभु ने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि 'एक इतिहास रच दिया गया है... एक सोच से शुरू होकर अब ये हकीकत बन चुकी है. हमारे माननीय मुख्यमंत्री विजय सर से मिलकर और GOAT की पहली मैनिफेस्टेशन उन्हें देकर बहुत खुशी हुई. ये तो सिर्फ शुरुआत है. TN07CM2026.'

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बंगाली एक्टर ने सुनाया किस्सा 

इसके अलावा बंगाली एक्टर टोता रॉय चौधरी ने भी एक पुराना किस्सा शेयर करते हुए बताया कि साल 2013 में फिल्म 'कत्थी' की शूटिंग के समय उनकी विजय से मुलाकात हुई थी. एक सीन पूरा होने के बाद विजय ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया, जहां उन्होंने पूरे रिस्पेक्ट के साथ कॉफी ऑफर की और उनके एक्टिंग की तारीफ की. उस समय सेट पर मौजूद कुछ लोगों ने मजाक में कहा था कि विजय भविष्य में बड़े नेता बन सकते हैं और शायद मुख्यमंत्री भी. उस वक्त उन्हें ये बात सिर्फ एक नॉर्मल बात लगी, लेकिन आज ये सच हो चुका है.

जल्द रिलीज हो सकती है जन नायकन

बता दें कि विजय की आने वाली फिल्म 'जन नायकन' को उनके करियर की आखिरी फिल्म बताया जा रहा है, जिसका निर्देशन एच. विनोथ ने किया है. पहले इस फिल्म की रिलीज जनवरी में तय थी, लेकिन सेंसर सर्टिफिकेशन के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया. कुछ समय पहले ही फिल्म की एचडी कॉपी ऑनलाइन लीक हो गई थी, जिसके बाद मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई. हालांकि अब उम्मीद है कि ये फिल्म जल्द रिलीज होगी.

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Published at : 19 May 2026 07:25 AM (IST)
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Vijay Venkat Prabhu
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