वरुण-लावण्या ने दिखाया बेटे का चेहरा, पहले बर्थडे पर शेयर की वायु की क्यूट तस्वीरें
साउथ के पॉपुलर कपल वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी ने अपने बेटे वायु का चेहरा रिवील कर दिया है. कपल ने बेटे के पहले जन्मदिन पर उसकी प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी साउथ के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों ने 1 नवंबर 2023 को इटली के टस्कनी स्थित बोर्गो सैन फेलिस रिजॉर्ट में सात फेरे लिए थे. वहीं, साल 2025 में ये कपल एक बेटे के माता-पिता बने. अब वरुण और लावण्या का बेटा वायु एक साल का हो गया है. बेटे के पहले जन्मदिन के खास मौके पर कपल ने उसकी पहली झलक फैंस के साथ शेयर की है और उसका चेहरा रिवील किया है.
वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी ने रिवील किया बेटे का चेहरा
वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी ने 10 सितंबर को बेटे वायु का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया. कपल ने इस खास सेलिब्रेशन की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इसके साथ ही उन्होंने बेटे के लिए दिल को छू लेने वाला इमोशनल नोट भी लिखा है. बेटे की पहली झलक सामने आते ही फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी उस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
वरुण तेज ने बेटे के लिए लिखा खास नोट
वरुण तेज ने बेटे वायु के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे प्यारे बेटे, तुमने मेरी दुनिया को सबसे खूबसूरत तरीके से बदल दिया. पहली बार तुम्हें देखने से पहले ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था. तुम्हारा पिता होना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है. वायु, तुम्हें पहला जन्मदिन मुबारक. मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा.'
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लावण्या त्रिपाठी हुईं इमोशनल
वहीं, लावण्या त्रिपाठी ने भी बेटे के बर्थडे पर इमोशनल नोट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'मेरे प्यारे बच्चे, मुझे अपनी मां के तौर पर चुनने के लिए शुक्रिया. तुम्हारे हमारी ज़िंदगी में आने से पहले, मुझे लगता था कि मैं प्यार का मतलब जानती हूं, लेकिन फिर तुम आए और अचानक मुझे एक बिल्कुल अलग तरह का प्यार महसूस हुआ. एक ऐसा प्यार जो मुझसे बाहर है, फिर भी किसी तरह मेरे सबसे गहरे हिस्से जैसा लगता है.'
तुम मेरे शरीर से बाहर धड़कता मेरा दिल हो...
उन्होंने आगे लिखा, 'तुम्हारे होने से हमारी ज़िंदगी में जो खुशियां आईं, उसके लिए शुक्रिया. तुमने हमारे घर को अपनी छोटी-सी हंसी, अपने नन्हे हाथों, अपने प्यार भरे गले लगने और ऐसी खुशियों से भर दिया है, जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि उनकी कमी थी. तुमने मुझे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बदल दिया है. तुम मेरे शरीर से बाहर धड़कता मेरा दिल हो, मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद हो, घनी अंधेरी रातों में मेरा चांद और सबसे रोशन दिनों में मेरा सूरज हो. तुम ही हमारी दुनिया हो, वायु. मेरे बच्चे, तुम्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई.'
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निहारिका कोनिडेला से लेकर पीवी सिंधु तक ने लुटाया प्यार
वायु की पहली झलक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सेलेब्स के कमेंट्स की भी बाढ़ आ गई. वरुण की बहन निहारिका कोनिडेला से लेकर उनके कजिन राम चरण की पत्नी उपासना कोनिडेला ने वायु को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी तस्वीरों पर कमेंट कर वायु को बेहद क्यूट बताया और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. रितु वर्मा, अनुपमा परमेश्वरन, रुहानी शर्मा समेत कई दूसरे सेलेब्स ने भी नन्हे वायु पर खूब प्यार लुटाया.
सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
सामने आईं तस्वीरों में वरुण और लावण्या अपने बेटे को खुशी से निहारते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. वहीं, सोफे पर बैठे वायु बेहद क्यूट लग रहे हैं. एक तस्वीर में वरुण अपने बेटे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान तीनों ट्विनिंग करते हुए नजर आए.
2023 में हुई थी वरुण-लावण्या की शादी
वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी की पहली मुलाकात 2017 में फिल्म 'मिस्टर' के सेट पर हुई थी. इसके बाद दोनों ने 2018 में आई फिल्म 'अंतरिक्षम 9000 KMPH' में भी साथ काम किया. हालांकि, दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को प्राइवेट रखा. साल 2023 में दोनों ने हैदराबाद में सगाई की और फिर इटली के टस्कनी में शादी कर ली. शादी के करीब दो साल बाद, 9 सितंबर 2025 को दोनों बेटे वायु के माता-पिता बने.
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