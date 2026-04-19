फिल्म की शूटिंग के बीच वरुण तेज के साथ हुआ हादसा, सर्जरी होते ही खुद दिया हेल्थ अपडेट
Varun Tej Health Update: साउथ एक्टर वरुण तेज इन दिनों हॉस्पिटल में एडमिट है. शूटिंग के समय हुए हादसे के बाद उनके घुटने की सर्जरी हुई है, जिसके बाद वरुण ने खुद हेल्थ अपडेट दिया है.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर वरुण तेज इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में उनके फैंस के बीच चिंता बढ़ गई, जब खबर आई कि शूटिंग के समय उन्हें चोट लग गई है. लेकिन अब उनके चाहने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है. वरुण ने खुद अपनी हेल्थ को लेकर अपडेट शेयर किया है और बताया है कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है. इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं.
वरुण ने किया सभी का धन्यवाद
वरुण तेज ने एक्स पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा, 'जो भी लोग मेरी चिंता कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं. ऑपरेशन ठीक से हो गया है और अब मेरा पूरा ध्यान रिकवरी पर है ताकि मैं जल्द से जल्द पूरी ताकत के साथ वापसी कर सकूं. मैं अपने डॉक्टरों का भी आभारी हूं, जिन्होंने मेरी अच्छे से देखभाल और मार्गदर्शन किया.'
🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/kFIanWhpon— Varun Tej Konidela (@IAmVarunTej) April 18, 2026
बहन ने दी थी हेल्थ अपडेट
इससे पहले उनकी बहन निहारिका कोनिडेला ने भी इंस्टाग्राम पर उनके हेल्थ की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि वरुण को आने वाली फिल्म 'भारी' की तैयारी के दौरान वॉलीबॉल प्रैक्टिस करते हुए घुटने में चोट लग गई थी. इसके बाद उनकी सर्जरी सफलतापूर्वक हो चुकी है और वो डॉक्टरों की निगरानी में आराम कर रहे हैं. परिवार को उम्मीद है कि वरुण जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर पहले की तरह काम पर लौटेंगे. साथ ही उन्होंने फैंस के प्यार और सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद कहा.
वरुण का करियर
बता दें कि वरुण पिछले 12 सालों में कई फिल्मों में काम किया है. उन्होंने 2014 में फिल्म 'मुकुंदा' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वे लोफर, मिस्टर, फिदा, थोली प्रेम, F2: फन एंड फ्रस्ट्रेशन, घनी और F3 जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. उनकी आने वाली फिल्म 'भारी' एक स्पोर्ट्स ड्रामा बताई जा रही है, जिसमें वो एक अलग अंदाज में नजर आएंगे. फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग चल रही है.
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Source: IOCL