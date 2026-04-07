सबसे खौफनाक फिल्म 'तुम्बाड 2' की शूटिंग शुरू, सेट से मुहूर्त शॉट की तस्वीरें आईं सामने

जब से सोहम शाह की सुपरहिट फिल्म 'तुम्बाड' के सीक्वल का ऐलान हुआ है, यह लगातार चर्चा में है. बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम इस फिल्म से जुड़ने के बाद से इसकी रिलीज को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. अब आखिरकार 'तुम्बाड 2' की शूटिंग शुरू हो गई है. फिल्म का मुहूर्त शॉट हो चुका है, जिसमें फिल्म के प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गड़ा और दिग्गज फिल्म निर्माता बोनी कपूर भी मौजूद रहे.

सेट से सामने आईं तस्वीरें

'तुम्बाड 2' के सेट से मुहूर्त शॉट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में सोहम शाह, बोनी कपूर और प्रोड्यूसर डॉ. जयंतीलाल गड़ा की झलक दिख रही है.

बता दें कि फिल्म की शुरुआती शूटिंग के लिए मुंबई में 7-8 एकड़ का एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया है, जो बिल्कुल एक शहर जैसा दिखता है. मेकर्स इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा और जादुई अनुभव तैयार कर रहे हैं.

'तुम्बाड 2' का निर्देशन आदेश प्रसाद कर रहे हैं. यह फिल्म सोहम शाह फिल्म्स के बैनर तले बन रही है. पेन स्टूडियोज के डॉ. जयंतीलाल गड़ा भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो इससे पहले 'RRR' और 'गंगूबाई काठियावाड़ी' जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं.

फिल्म का पहला पोस्टर जारी

'तुम्बाड 2' का पहला पोस्टर भी सामने आ गया है, जिसे लेकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

2018 में आई थी 'तुम्बाड'

बता दें कि 'तुम्बाड' साल 2018 में रिलीज हुई थी, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई. हालांकि, ये फिल्म जब OTT पर आई तो इसकी कहानी लोगों को खूब पसंद आई. पिछले साल 'तुम्बाड' को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया.

OTT पर कहां देखें फिल्म?

'तुम्बाड' एक डार्क फैंटेसी-हॉरर फिल्म है, जिसकी कहानी एक एक लालची व्यक्ति विनायक के इर्द-गिर्द घूमती है. यह कहानी 20वीं सदी की शुरुआत के एक छोटे से गांव तुम्बाड में सेट है, जहां मुख्य कैरेक्टर विनायक राव, 'हस्तर' नामक एक श्रापित देवता के खजाने को खोजने के लिए लालच और खतरे की दुनिया में उतरता है, जो कभी न खत्म होने वाले सोने का लालच देता है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.