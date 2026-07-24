थलापति विजय की आखिरी फिल्म देखने पहुंचीं तृषा कृष्णन, सिनेमा हॉल के बाहर उमड़ी फैंस की भीड़

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' 23 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. फिल्म की रिलीज का फैंस बेस्ब्री से इंतजार कर रहे थे. रिलीज के बाद फिल्म को काफी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसी बीच उनकी करीबी दोस्त तृषा कृष्णन भी अपने पुराने को-स्टार को सपोर्ट करने पहुंची. उन्होंने थिएटर में थलापति विजय की फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा.

तृषा कृष्णन ने देखी 'जना नायकन'

थलपति विजय की फिल्म 'जाना नायकन' के पहले दिन के पहले शो को लेकर जबरदस्त उत्साह था. तृषा कृष्णन ने भी अपनी मां के साथ चेन्नई के एक सिनेमा हॉल में विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' देखने पहुंची थी. इस दौरान वो व्हाइट टी शर्ट और डेनिम पहने नजर आईं. कैजुअल लुक में वो काफी खूबसूरत लग रही थीं.

वहीं, एक्ट्रेस जैसे ही थिएटर से बाहर निकली, उन्हें देख फिल्म देखने आए फैंस ने उनको घेर लिया. इसके बाद वो भिड़ से बचते हुए अपनी कार में बैठ गईं. अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

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बता दें, थलापति विजय और तृषा कृष्णन को लेकर खबरे हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. वो कई बार एक साथ स्पॉट होते नजर आते हैं. हालांकि दोनों ने अभी तक इस पर रिएक्ट नहीं किया है. दोनों ने लियो, आथी, गोट और कई फिल्मों में साथ काम किया है.

'जना नायकन' के बारे में

एच. विनोद के निर्देशन नें बनी 'जना नायकन' थलपति विजय की आखिरी फिल्म है. फिल्म में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, मामिता बैजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियमणि जैसे कलाकार भी हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इसने ओपनिंग डे पर 41 करोड़ की कमाई की थी.

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