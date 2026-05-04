तमिलनाडु विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 में थलापति विजय की पार्टी टीवीके जबरदस्त सीटों के साथ जीत की ओर आगे बढ़ रही है. उनकी पार्टी ने 102 सीटों पर बढ़त बना रखी है, जिसके बाद एक्टर के सीएम बनने की चर्चा जोरों पर हो रही है. इसी बीच एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ अभिनेता के अफेयर की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया है. मामला तब गरमाया जब वह उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचीं. इसके साथ ही तृषा ने तिरुपति मंदिर के दर्शन भी किए.

तृष्णा कृष्णन ने किए तिरुपति के दर्शन

दरअसल, विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 में थलापति विजय के बढ़त बनाने के बीच तृषा कृष्णन अपना जन्मदिन भी मना रही हैं. वह सोमवार को 4 मई, 2026 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी बीच अभिनेत्री रिजल्ट से एक दिन पहले ही रविवार की शाम को तिरुपति मंदिर पहुंची थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के वीडियो और फोटोज सामने आने लगे तो लोगों ने इसे थलापति विजय की जीत से जोड़ दिया.

इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तृषा कृष्णन के वीडियो और फोटोज वायरल हो गए और लोगों ने एक्ट्रेस को थलापति के लिए लकी चार्म बताया है. उनके लिंकअप की चर्चा तब और तेज हो गई जब थलापति विजय की पार्टी ने तमिलनाडु चुनाव नतीजों 2026 में बढ़त बना ली तो वह उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंचीं.

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थलापति विजय की जीत और तृषा का जन्मदिन एक साथ

इसे इत्तेफाक कहा जाए या फिर डेस्टिनी. क्योंकि थलापति विजय और तृषा कृष्णन के लिंकअप के बीच सोमवार का दिन ऐतिहासिक होने वाला है. 4 मई को जहां तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का दिन है वहीं, तृषा का जन्मदिन भी. अगर विजय तमिलनाडु के सीएम बनते हैं तो 4 मई, 2026 का दिन ऐतिहासिक होने वाला है कि दोनों चीजें एक साथ हुईं. यही वजह है कि फैंस भी एक्ट्रेस को विजय के लिए लकी बता रहे हैं.

विजय और तृषा के अफेयर की है चर्चा

थलापति विजय कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. 27 साल बाद पत्नी संगीता सोरनलिंगम के साथ रिश्तों में अनबन और तलाक की खबरों को लेकर एक्टर सुर्खियों में हैं. दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है. इसी बीच एक्ट्रेस तृषा कृष्णन की नजदीकियां काफी देखी गई, जिसके बाद अफेयर और लिंकअप की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था. इसके साथ ही उनकी शादी की भी खबरें मीडिया में खूब रहीं हालांकि, दोनों में से किसी ने भी कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया और ना ही इसकी पुष्टि की है. बल्कि वह एक-दूसरे को अच्छा दोस्त कहते हैं.

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थलापति विजय और तृषा की फिल्में

इसके साथ ही थलापति विजय और तृषा कृष्णन की फिल्मों के बारे में बात की जाए तो इस जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी है. एक्ट्रेस ने 26 सील के करियर में विजय के साथ 5 फिल्मों में काम किया है. इसमें 'घिल्ली' (2004), 'थिरुपाची' (2005), 'आथी' (2006) और 'कुरुवी' (2008) जैसी फिल्‍मों के नाम शामिल हैं. वहीं, एक्ट्रेस और विजय ने 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद साथ में 'लियो' की थी, जो कि इस जोड़ी की पांचवी फिल्म थी.