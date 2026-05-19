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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा100 करोड़ पार पहुंचीं तृषा कृष्णन-सूर्या की 'करुप्पू', सीएम विजय ने फिल्म के मेकर्स को ऐसे दी बधाई

100 करोड़ पार पहुंचीं तृषा कृष्णन-सूर्या की 'करुप्पू', सीएम विजय ने फिल्म के मेकर्स को ऐसे दी बधाई

Karuppu Movie: रिलीज के बाद से तृषा कृष्णन और सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इसी बीच फिल्म की सफलता पर तमिलनाडु के सीएम विजय ने मेकर्स को बधाई दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 May 2026 09:46 PM (IST)
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साउथ की फिल्म 'करुप्पु' इन दिनों सिनेमाघरों में शानदार कमाई कर रही है. फिल्म की कहानी और दमदार कास्ट की भी दर्शक जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसी बीच मेकर्स ने हाल ही में एक तस्वीर शेयर किया हैं, जिसमें तमिलनाडु के सीएम विजय फिल्म के मेकर्स को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. 

विजय ने दी बधाई 

हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने एक फोटो शेयर कर लिखा, 'हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने हमारे प्रोड्यूसर प्रभु को सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' की शानदार सफलता पर दिल से शुभकामनाएं और बधाई दी है. उनकी तरफ से मिली शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम के लिए खास और दिल को छू लेने वाला पल हैं.' इस पोस्ट के आते ही फैंस के बीच भी खुशी की लहर दौड़ गई हैं. 

फिल्म का कलेक्शन 

फिल्म की बात करें, तो Sacnilk की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसने 5 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कुल 90.24 करोड़ की कमाई कर ली हैं. वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 105.50 करोड़ तक पहुंच चुका हैं. फिल्म ने पहले दिन 15.50 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी, हालांकि दूसरे और तीसरे दिन इसके कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. 

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तृषा और विजय का रिश्ता 

फिल्म की तारीफ करने के बाद सीएम विजय और तृषा कृष्णन की दोस्ती एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. दोनों कई सालों से अच्छे और करीबी दोस्त है, जिनके रिश्ते की खबर भी अक्सर सामने आती रहती हैं. हालांकि तृषा ने साफ कहा है कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं. दोनों ने साथ में कई शानदार फिल्मों में काम किया है, जिसमें घिल्ली, थिरुपाची, आथी, कुरूवी और लियो शामिल हैं.

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Published at : 19 May 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Vijay Karuppu Movie
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