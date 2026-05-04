तमिलनाडु चुनाव में विजय ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है. इसके बाद फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं. इसी बीच उनकी को-स्टार और करीबी दोस्त तृषा कृष्णन ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं. तृषा और विजय ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में की हैं और दोनों की जोड़ी दर्शकों को हमेशा पसंद आई है. स्क्रीन के साथ-साथ ऑफ-स्क्रीन भी उनकी दोस्ती काफी मजबूत मानी जाती है. इसी बीच तृषा की एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो विजय की तारीफ करते हुए नजर आ रही है.

तृषा ने की विजय की तारीफ

इंडिया ग्लिट्ज तमिल के साथ एक पुराने इंटरव्यू में तृषा कृष्णन ने विजय के बारे में कहा कि वो एक शानदार इंसान हैं और उनके साथ काम करना हमेशा खास रहा है. उन्होंने विजय के साथ चार फिल्में की हैं और 'घिल्ली' के समय से ही उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी. विजय स्वभाव से बहुत शांत रहते हैं और सेट पर अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं. वो ऐसे इंसान हैं जो बिना किसी शोर-शराबे के अपना काम करते हैं और हमेशा प्रोफेशनल रहते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने विजय को कभी गुस्सा होते नहीं देखा. वो बेहद विनम्र, दयालु और सहयोगी व्यक्ति हैं. तृषा ने यह भी माना कि विजय उनके लिए बहुत खास हैं और वो उन लोगों में से हैं, जिन्हें वो हमेशा याद रखेंगी.

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तृषा और विजय की फिल्में

अगर दोनों के फिल्मों की बात करें, तो तृषा और विजय की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कई बार कमाल किया है. घिल्ली उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसने रिलीज के समय जबरदस्त कमाई की और आज भी इसे फैंस काफी पसंद करते हैं. इसके अलावा Thirupaachi, Aathi और Leo जैसी फिल्मों में भी दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिली. खासकर लियो ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और दुनियाभर में बड़ी कमाई की. यही वजह है कि विजय और तृषा की जोड़ी को साउथ सिनेमा की सबसे हिट जोड़ियों में गिना जाता है.

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