साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस का नाम पिछले कुछ टाइम से थलपति विजय के साथ जोड़ा जा रहा है. वहीं डेटिंग रूमर्स के बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्‍ट‍िक पोस्ट किया है. जो देखते ही वायरल हो गया.

डेटिंग रूमर्स के बीच आया तृषा कृष्णन का रिएक्शन

तृषा ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक शेयर की, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. इस पोस्ट में लिखा था, फैक्ट 'प्यार सबकुछ नहीं होता, फिर भी प्यार के बिना किसी भी चीज का मतलब नहीं है. एक्ट्रेस की ये पोस्ट थलापति विजय संग डेटिंग रूमर्स के बीच आया है.

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने एक वीडियो भी शेयर किया. इस वीडियो में लिखा था, 'मैं अपनी लाइफ के उस फेज में हूं, कि आप मुझे कहोगे कि हाथी उड़ सकते हैं, तो मैं बिना किसी बहस के ये बात मान लूंगी. ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं अग्री करती हूं, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे इस बात की परवाह ही नहीं कि आप क्या सोचते हैं.'

वीडियो में आगे लिखा था, 'मैंने एक जरूरी बात सीखी है. शांती सही होने से ज्यादा मायने रखती है. चुप रहना किसी को एक्सप्लेन करने से ज्यादा सही है. और हर किसी को आपकी एनर्जी खर्च करवाने का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए. कुछ बहस गलतफहमियां नहीं होती हैं. ग्रोथ ऐसे ही नजर आती है, शांति से बिना किसी शोर के.'

बता दें, विजय भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. कुछ दिन पहले उनकी पत्नी संगीता ने एक्टर पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. इन्हीं सब के बीच विजय को कई इवेंट्स में एक्ट्रेस तृषा के साथ देखा गया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते की अटकलें लगने लगी थीं. विजय और तृषा ने कई फिल्में जैसे 'घिल्ली', 'थिरुपाची', 'आथी' और 'कुरुवी' में साथ काम किया. फैंस की दोंनो की जोड़ी काफी पसंद आती है.