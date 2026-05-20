साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन बीते कुछ समय से खूब चर्चा में हैं. 15 मई को ही उनकी फिल्म 'करुप्पु' सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं, जिसने 5 दिनों में ही शानदार कमाई कर ली हैं. हाल ही में विजय ने भी फिल्म के मेकर्स को बधाई दी. इसी बीच अब तृषा ने फिल्म की कुछ बीटीएस तस्वीरें और वीडियोज शेयर की हैं, जिसके कैप्शन ने सभी का ध्यान खींच लिया हैं.

तृषा ने शेयर की तस्वीरें

हाल ही में तृषा ने फिल्म से कई तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'मेरे लिए मई महीना बहुत खास और खुशियों भरा रहा. एक और बड़ी जीत मिली है. ये सब भगवान की कृपा है.' बस फिर क्या था, फैंस के बीच ये पोस्ट और कैप्शन तेजी से वायरल होने लगा.

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खासकर कई लोग इसे विजय से जोड़ रहे हैं और एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'कोड वर्ड समझ लिया गया... एक और बड़ी जीत मिल गई.'



दरअसल, 4 मई को तमिलनाडु चुनाव में विजय की TVK पार्टी ने जीत हासिल की और अब थलपति विजय सीएम बन चुके हैं. 4 मई को ही तृषा का जन्मदिन भी था, जिससे कई सितारों ने उन्हें इस जीत की बधाई दी थीं. इसी बीच अब उनकी फिल्म की सफलता से उनकी खुशी दोगुनी हो गई हैं, इसीलिए वो बहुत खुश हैं.

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विजय और तृषा की दोस्ती

बात करें तृषा और विजय के रिश्ते की, तो दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. दोनों के बीच की दोस्ती बहुत गहरी हैं. साथ ही सीएम के शपथ समारोह में भी उन्हें विजय के परिवार के साथ देखा गया था. ऑन स्क्रीन भी दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता हैं. दोनों ने 'घिल्ली', 'थिरुपाची' और 'आथी' जैसी फिल्मों में काम किया हैं.

100 करोड़ पार हुई फिल्म

वहीं बात करें फिल्म की, तो 'करुप्पु' को दर्शकों और क्रिटिक्स से शानदार रिस्पॉन्स मिला है. 5 दिनों में ही इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया हैं. फिल्म में तृषा के साथ सूर्या लीड रोल में नजर आ रहे हैं, जिनकी जोड़ी भी खूब पसंद की जा रही हैं. साथ ही 'करुप्पु' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो चुकी हैं.

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