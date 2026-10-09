साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अक्सर अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब एक्ट्रेस अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी की वजह से सुर्खियों में हैं. दरअसल, तृषा ने हाल ही में एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार के साथ अपनी एक सेल्फी शेयर की, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए पोज देती नजर आ रही हैं.

हालांकि, इस तस्वीर में फैंस का ध्यान तृषा के पेंडेंट पर गया, जिसे उन्होंने रेड हार्ट वाले इमोजी से छिपा रखा था. इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया.

तृषा कृष्णन ने पेंडेंट पर क्यों लगाया रेड हार्ट इमोजी?

तृषा कृष्णन ने राधिका सरथकुमार के साथ तस्वीर शेयर करते हुए अपने गले में पहने पेंडेंट को रेड हार्ट वाले इमोजी से ढक दिया. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसके पीछे की वजह को लेकर कयास लगाने लगे. कुछ लोगों का अनुमान है कि पेंडेंट पर कोई खास डिजाइन, अक्षर या निजी चीज हो सकती है, जिसे एक्ट्रेस पब्लिकी नहीं दिखाना चाहती होंगी.

#Trisha latest 💛👌 https://t.co/0h5FpDrUi0 — PK UMAMAHESH (@PKBeastvijay) October 8, 2026

क्या थलापति विजय को डेट कर रही हैं तृषा कृष्णन?

तृषा कृष्णन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. पिछले काफी समय से उनका नाम तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के साथ जोड़ा जा रहा है. चाहे कोई राजनीतिक इवेंट हो या फंक्शन, दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं. ऐसे में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि तृषा ने अपने पेंडेंट पर विजय के नाम या उनसे जुड़ी किसी चीज को छिपाया होगा. हालांकि, इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

Ivanga ena dollar la heart potrukaanga 👀 Hey @grok , can you remove that heart from #trisha picture . https://t.co/A0is5Wjs27 — Gokul (@ItzGokulVJ) October 8, 2026

संगीता सोरनालिंगम ने वापस ली तलाक की अर्जी

बता दें कि थलापति विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम पिछले काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थे. उनकी 27 साल पुरानी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई थी. संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था और वो उनसे तलाक लेना चाहती थीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया है.

थलापति विजय-तृषा कृष्णन ने इन फिल्मों में किया साथ काम

बता दें कि विजय और तृषा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'घिल्ली', 'थिरुपाची', 'आथी' और 'कुरुवी' शामिल हैं. फैंस को दोंनो की जोड़ी काफी पसंद आती है. दोनों की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों के बीच हमेशा से ही खास क्रेज देखने को मिला है.