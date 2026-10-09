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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाक्या तृषा कृष्णन ने पहना थलापति विजय के नाम का पेंडेंट? रेड हार्ट इमोजी से छिपाया, देखें फोटो

क्या तृषा कृष्णन ने पहना थलापति विजय के नाम का पेंडेंट? रेड हार्ट इमोजी से छिपाया, देखें फोटो

तृषा कृष्णन ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर राधिका सरथकुमार के साथ एक सेल्फी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने पेंडेंट को रेड हार्ट इमोजी से छिपा रखा था.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 09 Oct 2026 12:18 PM (IST)
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साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अक्सर अपनी फिल्मों और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब एक्ट्रेस अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी की वजह से सुर्खियों में हैं. दरअसल, तृषा ने हाल ही में एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार के साथ अपनी एक सेल्फी शेयर की, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए पोज देती नजर आ रही हैं. 

हालांकि, इस तस्वीर में फैंस का ध्यान तृषा के पेंडेंट पर गया, जिसे उन्होंने रेड हार्ट वाले इमोजी से छिपा रखा था. इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों किया.

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तृषा कृष्णन ने पेंडेंट पर क्यों लगाया रेड हार्ट इमोजी?

तृषा कृष्णन ने राधिका सरथकुमार के साथ तस्वीर शेयर करते हुए अपने गले में पहने पेंडेंट को रेड हार्ट वाले इमोजी से ढक दिया. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स इसके पीछे की वजह को लेकर कयास लगाने लगे. कुछ लोगों का अनुमान है कि पेंडेंट पर कोई खास डिजाइन, अक्षर या निजी चीज हो सकती है, जिसे एक्ट्रेस पब्लिकी नहीं दिखाना चाहती होंगी.

क्या थलापति विजय को डेट कर रही हैं तृषा कृष्णन?

तृषा कृष्णन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में हैं. पिछले काफी समय से उनका नाम तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के साथ जोड़ा जा रहा है. चाहे कोई राजनीतिक इवेंट हो या फंक्शन, दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं. ऐसे में कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि तृषा ने अपने पेंडेंट पर विजय के नाम या उनसे जुड़ी किसी चीज को छिपाया होगा. हालांकि, इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

संगीता सोरनालिंगम ने वापस ली तलाक की अर्जी

बता दें कि थलापति विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम पिछले काफी समय से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में थे. उनकी 27 साल पुरानी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई थी. संगीता ने विजय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था और वो उनसे तलाक लेना चाहती थीं, लेकिन अब उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया है.

थलापति विजय-तृषा कृष्णन ने इन फिल्मों में किया साथ काम

बता दें कि विजय और तृषा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'घिल्ली', 'थिरुपाची', 'आथी' और 'कुरुवी' शामिल हैं. फैंस को दोंनो की जोड़ी काफी पसंद आती है. दोनों की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों के बीच हमेशा से ही खास क्रेज देखने को मिला है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 09 Oct 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Thalapathy Vijay
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