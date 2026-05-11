'प्यार हमेशा...' थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनते ही तृषा कृष्णन ने किया पहला पोस्ट
सुपरस्टार थलापति विजय तमिलनाडु के सीएम बन गए हैं. उनके सीएम बनने के बाद एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में प्यार को लेकर नोट लिखा है.
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं. कल, 10 मई को उन्होंने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इस दैरान एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थीं. वो साड़ी पहने नजर आई थी. उनके कई फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वहीं अब तृषा कृष्णन के लेटेस्ट पोस्ट ने भी सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.
विजय के मुख्यमंत्री बनते ही तृषा कृष्णन ने किया पहला पोस्ट
विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद तृषा कृष्णन ने इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने उसी साड़ी में फोटोज शेयर की हैं जिसे पहनकर वो शपथ ग्रहण समारोह में गई थीं. तस्वीरों में वो काफी खुश नजर आ रही है. एक्ट्रेस ने कई अलग-अलग पोज भी दिए हैं. हालांकि, उनके लुक से ज्यादा उनके कैप्शन ने लोगों को अट्रैक्ट किया है. उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'प्यार हमेशा बुलंद होता है.'
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फैंस कर रहे रिएक्ट
तृषा का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इसपर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं. लोग इस कैप्शन को विजय से जोड़ रहे हैं. दोनों को लेकर पहले से ही खबरें आ रही हैं कि वे एक दूसरे संग रिलेशनशिप में हैं. वहीं इस कैप्शन के बाद लोगों फिर कसाय लगा रहे हैं.
बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में तृषा कृष्णन काफी इमोशनल नजर आई थी. तृषा कृष्णन टाइम्स नाऊ को दिए एक इंटरव्यू अपनी खुशी भी जाहिर की थी. उन्होंने विजय के मुख्यमंत्री बनने पर कहा, 'बधाई हो. मैं बहुत खुश हूं.'
विजय संग जुड़ रहा तृषा का नाम
बता दें कि विजय और तृषा को लेकर खबरें हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. दरअसल, विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम द्वारा तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने के बाद से ही तृषा का नाम विजय के साथ जोड़ा जा रहा है. दोनों को कई बाद इवेंट्स में साथ देखा गया. हालांकि, अभी तक दोनों की तरफ से कुछ ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया गया है.
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तृषा और थलापति विजय ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. जिनमें 'तिरुपाची' , 'आथी', 'कुरुवी', 'लियो' जैसे फिल्म शामिल हैं.
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Source: IOCL