'करुप्पू' की स्क्रीनिंग में विजय का नाम सुनते ही शरमाईं तृषा कृष्णन, वायरल हुआ एक्ट्रेस का वीडियो
Trisha Krishnan Video: तृषा कृष्णन हाल ही में फिल्म 'करुप्पु' की स्क्रीनिंग में पहुंचीं. इसी बीच एक फैन ने जब विजय का नाम लिया, तो तृषा का शर्माते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में तृषा चेन्नई के रोहिणी सिल्वर स्क्रीन थिएटर में अपनी फिल्म 'करुप्पु' की स्क्रीनिंग में पहुंची थीं. फिल्म खत्म होने के बाद जैसे ही वो थिएटर से बाहर निकलीं, वहां मौजूद फैंस ने उन्हें घेर लिया. इसी बीच एक फैन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय का नाम लिया, जिसके बाद तृषा का रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं.
विजय का नाम सुन मुस्कुराई तृषा
वायरल वीडियो में एक फैन तृषा से कहता है, 'थलापति से कहना कि मैंने उनके बारे में पूछा था.' ये सुनते ही तृषा मुस्कुराने लगती हैं और शर्माते हुए 'कंडीपा' यानी जरूर कहती हैं. इसके बाद वो किसी को फोन पर मैसेज करती भी दिखाई देती हैं. तृषा ने ब्लैक टी-शर्ट और जींस में अपनी कार के अंदर बैठी हैं, जहां से उनका रिएक्शन वायरल हो गया है.
शपथ समारोह में भी लूटी महफिल
10 मई को विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी तृषा ने खूब लाइमलाइट बटोरीं. इस खास मौके पर तृषा ने टील और गोल्डन रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी थी, जिसमें उनका लुक बहुत पसंद किया गया था. समारोह में वो विजय की मां शोभा और उनके पिता एस ए चंद्रशेखर के साथ बैठी नजर आई थीं. बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, 'प्यार हमेशा सबसे ज्यादा सुनाई देता है.' ये पोस्ट भी फैंस के बीच हलचल मचा रहा था.
"Thalapathy ah kettenu sollunga"— Deepu (@deepu_drops) May 15, 2026
Trisha replies, "Kandipa" 😅❤️ pic.twitter.com/CLZUTP3QIn
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2015 में टूटी थीं तृषा की सगाई
बता दें कि तृषा और विजय के रिश्ते को लेकर कई समय से अफवाहें चल रही हैं. हालांकि दोनों ने कभी भी इन खबरों पर खुलकर कुछ नहीं कहा. तृषा की निजी जिंदगी की बात करें, तो साल 2015 में उनकी सगाई बिजनेसमैन वरुण मणियन से हुई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों अलग हो गए. इसके बाद तृषा ने अपनी पूरी फोकस फिल्मों पर रखा और लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी रहीं.
विजय संग है अफेयर की चर्चा
वहीं विजय ने 1998 में अपनी फैन संगीता सोर्नलिंगम से शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं, जेसन संजय और दिव्या साशा. लेकिन इस साल फरवरी में खबरें आई थी कि संगीता ने तलाक की अर्जी दी है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि विजय का किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है.
आज रिलीज हुई हैं नई फिल्म
वर्कफ्रंट की बात करें तो तृषा साल 2025 में आइडेंटिटी, विदामुयार्ची, गुड बैड अग्ली और ठग लाइफ जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. उनकी नई फिल्म 'करुप्पु' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. आने वाले समय में वो तेलुगु फिल्म 'विश्वंभरा' और मलयालम फिल्म 'राम' में नजर आएंगी.
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Source: IOCL