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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाBBA ग्रेजुएट और 85 करोड़ की मालकिन, जानें- क्यों तृषा कृष्णन को कहा जाता है थलपति विजय का 'लेडी लक'

BBA ग्रेजुएट और 85 करोड़ की मालकिन, जानें- क्यों तृषा कृष्णन को कहा जाता है थलपति विजय का 'लेडी लक'

Trisha Krishnan Net Worth: थलपति विजय की 'लेडी लक' तृषा कृष्णन बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं. वो करोड़ों की मालकिन हैं. आइए उनकी टोटल नेटवर्थ जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 07 May 2026 01:48 PM (IST)
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थलपति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ी जीत हासिल की है. उन्होंने अपनी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के जरिए पूरे राज्य में चुनाव लड़ा और उन्हें जनता से जबरदस्त सपोर्ट मिला है. अब वो राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. थलपति विजय के साथ उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन का नाम भी चर्चा में आ गया है. बता दें कि तृषा को विजय की लेडी लक कहा जाता है और वो बेहद लैविश लाइफ जीती हैं. आइए उनकी टोटल नेटवर्थ जानते हैं. 

तृषा कृष्णन कौन हैं
तृषा कृष्णन साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। वो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती हैं. तृषा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. साल 1999 में 'मिस चेन्नई' का खिताब जीतने के बाद उन्होंने अभिनय में कदम रखा. 4 मई, 1983 को जन्मीं तृषा ने 'घिल्ली', '96', 'पोन्नियन सेलवन', और 'विन्नईथांडी वरुवाया' जैसी फिल्मों से काम किया है.

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थलपति विजय से कैसे जुड़ा तृषा कृष्णन का नाम?
तृषा 42 साल की हो चुकी हैं और अभी भी सिंगल हैं. वो चेन्नई में मां और दादी के साथ रहती हैं. साल 2015 में बिजनेसमैन वरुण मानियान से उनकी सगाई हुई थी, जो बाद में टूट गई. उनका नाम राणा दग्गुबाती से भी जुड़ चुका है. विजय की पत्नी द्वारा तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने के बाद से तृषा का नाम लगातार सुपरस्टार के साथ जोड़ा जा रहा है. इसके बाद विजय को कई इवेंट्स में तृषा के साथ देखा गया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते की अटकलें लगने लगी थीं. 

BBA ग्रेजुएट और 85 करोड़ की मालकिन, जानें- क्यों तृषा कृष्णन को कहा जाता है थलपति विजय का 'लेडी लक

थलपति विजय और तृषा कृष्णन ने इन फिल्मों में किया साथ काम
बता दें कि विजय और तृषा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'घिल्ली', 'थिरुपाची', 'आथी' और 'कुरुवी' शामिल हैं. फैंस को दोंनो की जोड़ी काफी पसंद आती है. दोनों की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों के बीच हमेशा से ही खास क्रेज देखने को मिला है.

कितनी है तृषा कृष्णन की नेटवर्थ?
तृषा कृष्णन बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, तृषा कृष्णन की कुल नेटवर्थ 85 करोड़ रुपये है. चेन्नई में उनका एक आलीशान घर है, जिसकी कीमत 10-12 करोड़ रुपये है. इसके अलावा हैदराबाद में भी उनकी एक प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत लगभग 6-7 करोड़ रुपये बताई जाती है. 

BBA ग्रेजुएट और 85 करोड़ की मालकिन, जानें- क्यों तृषा कृष्णन को कहा जाता है थलपति विजय का 'लेडी लक

तृषा कृष्णन के पास हैं ये गाड़ियां
तृषा ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रमोशनल इवेंट्स और डिजिटल कोलैबोरेशन से भी मोटी कमाई करती हैं. वो ब्रांड एंडोर्समेंट और प्रमोशन के लिए करीब 9 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. एक्ट्रेस एक फिल्म में एक्टिंग करने के लिए मेकर्स से 3 करोड़ रुपये लेती हैं. तृषा कृष्णन के पास मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास, BMW 5-सीरीज, रेंज रोवर इवोक और मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं. 

तृषा कृष्णन की हिट फिल्में
तृषा कृष्णन ने अपने अब तक के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें  'घिल्ली', 'सामी', 'अभियम नानुम', 'विन्नैथांडी वरुवाया', '96' और पोन्नियिन सेल्वन (पार्ट 1 और 2) शामिल हैं. इन फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया और उन्होंने साउथ सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान बनाई.

ये भी पढ़ें:- थलपति विजय संग डेटिंग रूमर्स के बीच आया तृषा कृष्णन का रिएक्शन, कहा- 'प्यार सबकुछ नहीं होता'

तृषा कृष्णन आजकल क्या कर रही हैं?
तृषा कृष्णन इन दिनों साउथ फिल्मों में खूब एक्टिव हैं. वो पिछली बार कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' में दिखी थीं. अब वो जल्द ही 'करुप्पु', 'विश्वंभरा' और 'राम' जैसी फिल्मों में नजर आएंगी. उनकी अपकमिंग फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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Published at : 07 May 2026 01:48 PM (IST)
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Trisha Krishnan Thalapathy Vijay
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