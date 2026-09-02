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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासाइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म से धूम मचाएगी तृषा कृष्णन, लंदन में शुरू की शूटिंग

साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म से धूम मचाएगी तृषा कृष्णन, लंदन में शुरू की शूटिंग

मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने अपनी नई फिल्म पर काम शुरू कर दिया है. एक्ट्रेस एक साइकोलॉजिकल फिल्म में नजर आएंगी. उन्होंने मेकर्स के साथ इस फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू कर दी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Sep 2026 04:50 PM (IST)
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साउथ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हाल ही में काफी चर्चा में रहा था, जिसमें एक्ट्रेस लंदन में नजर रही थीं. अब उनके लंदन में होने की वजह का खुलासा हो गया है. दरअसल एक्ट्रेस लंदन अपनी नई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंची हैं और अब एक्ट्रेस ने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है.

तृषा ने शुरू की साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म की शूटिंग

43 वर्षीय तृषा कृष्णन के पास इन दिनों एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है. हालांकि इस फिल्म के टाइटल का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि तृषा कृष्णन, राधिका सरथकुमार और अपर्णा बालमुरली ने मिलकर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. 

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फिल्म की कास्ट

तृषा कृष्णन, राधिका सरथकुमार और अपर्णा बालमुरली की अहम भूमिका वाली इस फिल्म को कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, सुंदर एरन, विकास शर्मा और अमित डालमिया मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. जबकि  ​​क्रिएटिव प्रोड्यूसर अभिनव मेहरोत्रा हैं. वहीं राजेश मेनन और जॉर्ज कैमरन को-प्रोड्यूसर हैं. जबकि फिल्म के डायरेक्शन की कमान राजा कृष्ण मेनन संभाल रहे हैं.

पैनोरमा स्टूडियोज़ द्वारा पेश की की गई इस अनटाइटल्ड मूवी को 'फ्यूज़न फ्लिक्स' और 'लोकोमोटिव ग्लोबल' द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है. इस फिल्म के जरिए पैनोरमा स्टूडियोज़ तमिल सिनेमा में अपनी शुरुआत करने जा रहा है. हालांकि फिल्म को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई है. उम्मीद है कि जल्द ही मेकर्स इसके नाम का ऐलान करते हुए कुछ और जरूरी जानकारी फैंस के साथ शेयर करेंगे.

साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म से धूम मचाएगी तृषा कृष्णन, लंदन में शुरू की शूटिंग

तृषा कृष्णन ने भी शेयर किया पोस्ट

दूसरी ओर अपने फैंस को फिल्म को लेकर तृषा कृष्णन ने भी जानकारी दी है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सेट से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक्ट्रेस क्लैपर बोर्ड पकडे हुए नजर आ रही हैं. 

कौन हैं तृषा कृष्णन?

43 वर्षीय तृषा कृष्णन तमिल सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री हैं. उन्होंने 2002 में फिल्म 'मौना पेसियाधे' से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था. उन्होंने 'पोन्नियिन सेल्वन 1', 'वर्षम', 'अथाडु', 'विन्नैतांडी वरुवाया', '96' और 'घिल्ली' जैसी फिल्मों से पहचान बनाई है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 04:46 PM (IST)
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