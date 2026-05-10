थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने पर तृषा कृष्णन का आया पहला रिएक्शन, खास अंदाज में दी बधाई

साउथ सिनेमा के स्टार विजय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं. आज, 10 मई को विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. ये समारोह चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया. एक्टर से राजनेता बने विजय के माता-पिता, एस. ए. चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर भी इस मौके पर मौजूद थे. वहीं इस दौरान एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी वहां मौजूद थीं. अब एक्ट्रेस ने विजय के मुख्यमंत्री बनने पर रिएक्ट किया है.

विजय के मुख्यमंत्री बनने पर तृषा कृष्णन का आया पहला रिएक्शन

तृषा कृष्णन ने हाल ही में टाइम्स नाऊ को दिए एक इंटरव्यू अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'बधाई हो. मैं बहुत खुश हूं.' बातचीत के दौरान एक्ट्रेस काफी खुश नजर आई. इसके अलावा एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने रिएक्शन देते हुए जनता का शुक्रिया अदा किया था और कहा, 'आगे की ओर देख रहे हैं.'

बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में तृषा कृष्णन बेहद ही खूबसूरत लग रही थी. इस खास मौके के लिए उन्होंने आइस-सिल्क साड़ी पहनी थी. उनके कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. तृषा कृष्णन का विजय के परिवार संग एक खास बॉन्ड देखने को मिला. एक्ट्रेस ने विजय की मां को गले लगाकर बधाई दी.

ये भी पढ़ेंः बालों में गजरा, माथे पर बिंदी, थलपति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तृषा कृष्णन का दिखा रॉयल अंदाज

CM के रूप में विजय की पहली स्पीच

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले संबोधन में थलापति विजय ने जनता को भरोसा दिलाया कि वे कभी भी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि वे राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं. उन्होंने यह भी वादा किया कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे और किसी को भी गलत तरीके से लाभ नहीं लेने देंगे. उन्होंने कहा, 'यह सरकार जनता की होगी, और हम मिलकर एक मजबूत और बेहतर तमिलनाडु बनाएंगे.'

विजय संग जुड़ रहा तृषा का नाम

बता दें कि विजय की पत्नी संगीता सोरनालिंगम द्वारा तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने के बाद से ही तृषा का नाम विजय के साथ जोड़ा जा रहा है. दोनों को कई बाद इवेंट्स में साथ देखा गया. हालांकि, अभी तक दोनों की तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है.

तृषा और थलापति विजय ने कई फिल्मों में साथ काम किया है. जिनमें 'तिरुपाची' , 'आथी', 'कुरुवी', 'लियो' जैसे फिल्म शामिल हैं. वहीं विजय अब पूरी तरह से राजनीती में एक्टिव हो गए हैं. उनकी आखिरी फिल्म की बात करें, तो एक्टर अपकमिंग फिल्म 'जना नायकन' में नजर आएंगे.

ये भी पढ़ेंः थलापति विजय बने तमिलनाडु के सीएम, चमक उठा तृषा कृष्णन का चेहरा, एक्टर की मां को लगाया गले