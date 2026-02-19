'टॉक्सिक' की कहानी हुई लीक! जानें- फिल्म में कैसा होगा यश का किरदार?

सुपरस्टार सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ साल की मच अवेटेड फिल्म है. इसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और ये इस महीने थिएटर में रिलीज़ होने वाली है. अब तक, मेकर्स ने फिल्म के पोस्टर, टीज़र और कैरेक्टर्स दिखाए हैं. वहीं जैसे-जैसे ‘टॉक्सिक’ की रिलीज़ डेट पास आ रही है, फिल्म का सिनॉप्सिस भी रिवील हो गया है. चलिए यहां फिल्म के प्लॉट के बारे में सब जानते हैं

‘टॉक्सिक’ में क्या होगा यश का किरदार?

फिल्म के UAE डिस्ट्रीब्यूटर, फार्स फिल्म ने अपनी वेबसाइट पर ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ की कहानी रिवील कर दी है जिससे फैंस को यश के कैरेक्टर, प्लॉट और गैंगस्टर ड्रामा के बारे में सब जानकारी मिल गई है. वेबसाइट से पता चलता है कि टॉक्सिक की कहानी 1940 और 1970 के दशक की शुरुआत के बीच गोवा में सेट की गई है. ऑफिशियल सिनॉप्सिस में लिखा है, “1940 और 1970 के दशक की शुरुआत के बीच गोवा में सेट, टॉक्सिक एक खतरनाक एक्शन-थ्रिलर कहानी है. फीकी पड़ती कॉलोनियल परछाइयों और बढ़ते क्राइम सिंडिकेट की इस कोस्टल ज़मीन पर, एक आदमी खून, डर और धोखे से अपना साम्राज्य बनाता है.”

टॉक्सिक की बाकी कहानी में आगे लिखा है, “पावर दी नहीं जाती, इसे छीना जाता है, और यह हमेशा पैसे मांगती है. जैसे-जैसे स्मगलिंग के रास्ते लड़ाई के मैदान बनते हैं और वफ़ादारी शक में बदलती है, पैरानोइया जिदा रहने का जरिया बन जाता है. आखिर में, उसके फैसलों के नतीजों से ज्यादा ताकतवर सिर्फ उसके अंदर की खाई है.” फिल्म को 18 TBC रेटिंग मिली है, जिससे पता चलता है कि यह एक एडल्ट फ़िल्म है.

टॉक्सिक के बारे में

टॉक्सिक यश की 19वीं फ़िल्म है और ब्लॉकबस्टर केजीएफ फ़्रैंचाइज़ी के बाद उनकी पहली फ़िल्म है. इसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और वेंकट के नारायण और यश ने अपने-अपने बैनर, KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत इसे प्रोड्यूस किया है. यश के अलावा, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी फिल्म में अहम रोल में नज़र आएंगीं. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला आदित्य धर की ‘धुरंधर 2’ से होगा, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी हैं.