'टॉक्सिक' की कहानी हुई लीक! जानें- फिल्म में कैसा होगा यश का किरदार?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाToxic की कहानी हुई लीक! होश उड़ा देगा क्लाइमेक्स, जानें- फिल्म की स्टोरी लाइन से लेकर यश के किरदार के बार में सब कुछ

Toxic की कहानी हुई लीक! होश उड़ा देगा क्लाइमेक्स, जानें- फिल्म की स्टोरी लाइन से लेकर यश के किरदार के बार में सब कुछ

Toxic Story Leak: यश की अपकमिगं फिल्म 'टॉक्सिक' की कहानी रिवील हो गई है. इसी के साथ फैंस को एक्टर के किरदार से लेकर फिल्म की स्टोरी लाइन तक सब कुछ जानकारी मिल गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 19 Feb 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

सुपरस्टार सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ साल की मच अवेटेड फिल्म है. इसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और ये  इस महीने थिएटर में रिलीज़ होने वाली है. अब तक, मेकर्स ने फिल्म के पोस्टर, टीज़र और कैरेक्टर्स दिखाए हैं. वहीं जैसे-जैसे ‘टॉक्सिक’ की रिलीज़ डेट पास आ रही है, फिल्म का सिनॉप्सिस भी रिवील हो गया है. चलिए यहां फिल्म के प्लॉट के बारे में सब जानते हैं

‘टॉक्सिक’ में क्या होगा यश का किरदार?
फिल्म के UAE डिस्ट्रीब्यूटर, फार्स फिल्म ने अपनी वेबसाइट पर ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ की कहानी रिवील कर दी है जिससे फैंस को यश के कैरेक्टर, प्लॉट और गैंगस्टर ड्रामा के बारे में सब जानकारी मिल गई है. वेबसाइट से पता चलता है कि टॉक्सिक की कहानी 1940 और 1970 के दशक की शुरुआत के बीच गोवा में सेट की गई है. ऑफिशियल सिनॉप्सिस में लिखा है, “1940 और 1970 के दशक की शुरुआत के बीच गोवा में सेट, टॉक्सिक एक खतरनाक एक्शन-थ्रिलर कहानी है. फीकी पड़ती कॉलोनियल परछाइयों और बढ़ते क्राइम सिंडिकेट की इस कोस्टल ज़मीन पर, एक आदमी खून, डर और धोखे से अपना साम्राज्य बनाता है.”

टॉक्सिक की बाकी कहानी में आगे लिखा है, “पावर दी नहीं जाती,  इसे छीना जाता है, और यह हमेशा पैसे मांगती है. जैसे-जैसे स्मगलिंग के रास्ते लड़ाई के मैदान बनते हैं और वफ़ादारी शक में बदलती है, पैरानोइया जिदा रहने का जरिया बन जाता है. आखिर में, उसके फैसलों के नतीजों से ज्यादा ताकतवर सिर्फ उसके अंदर की खाई है.” फिल्म को 18 TBC रेटिंग मिली है, जिससे पता चलता है कि यह एक एडल्ट फ़िल्म है.

टॉक्सिक के बारे में
टॉक्सिक यश की 19वीं फ़िल्म है और ब्लॉकबस्टर केजीएफ फ़्रैंचाइज़ी के बाद उनकी पहली फ़िल्म है. इसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है और वेंकट के नारायण और यश ने अपने-अपने बैनर, KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत इसे प्रोड्यूस किया है. यश के अलावा, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी फिल्म में अहम रोल में नज़र आएंगीं. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला आदित्य धर की ‘धुरंधर 2’ से होगा, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी हैं.

Published at : 19 Feb 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Kiara Advani Yash 'Toxic'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Toxic की कहानी हुई लीक! होश उड़ा देगा क्लाइमेक्स, जानें- फिल्म की स्टोरी लाइन से लेकर यश के किरदार के बार में सब कुछ
'टॉक्सिक' की कहानी हुई लीक! जानें- फिल्म में कैसा होगा यश का किरदार?
साउथ सिनेमा
‘ब्रूस ली’ या ‘ड्रैगन’? जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म के नाम को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट
‘ब्रूस ली’ या ‘ड्रैगन’? जूनियर एनटीआर-प्रशांत नील की फिल्म के नाम को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट
साउथ सिनेमा
10 करोड़ की फिल्म बनी सुपरहिट, मेकर्स को दिया 260% रिटर्न, अब OTT पर देखें
10 करोड़ की फिल्म बनी सुपरहिट, मेकर्स को दिया 260% रिटर्न, अब OTT पर देखें
साउथ सिनेमा
Theatre Release This Week: ‘दो दीवाने शहर में’ से ‘अस्सी’ तक, इस हफ्ते थिएटर में धमाका करने आ रहीं ये 8 धांसू फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
‘दो दीवाने शहर में’ से ‘अस्सी’ तक, इस हफ्ते थिएटर में धमाका करने आ रहीं ये 8 धांसू फिल्में
Advertisement

वीडियोज

Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नो टॉलरेंस...' एयरपोर्ट और फ्लाइट में अब हंगामा किया तो खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई, DGCA ने जारी किया ड्राफ्ट
'नो टॉलरेंस...' एयरपोर्ट और फ्लाइट में अब हंगामा किया तो खैर नहीं, होगी सख्त कार्रवाई, DGCA ने जारी किया ड्राफ्ट
बिहार
'सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक', डिप्टी CM सम्राट चौधरी को RJD ने घेरा, कांग्रेस ने भी ली मौज!
'सदन में खैनी खाने की निंजा तकनीक', डिप्टी CM सम्राट चौधरी को RJD ने घेरा, कांग्रेस ने भी ली मौज!
विश्व
Afghanistan Woman Law: 'अपनी बीवियों को पीट सकते हैं पति, बस हड्डी न टूटे...', ये देश ले आया रूह कंपाने वाला कानून
'अपनी बीवियों को पीट सकते हैं पति, बस हड्डी न टूटे...', ये देश ले आया रूह कंपाने वाला कानून
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
यूटिलिटी
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेंडिंग
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, एक साथ पानी पीते दिखे तेंदुआ और ब्लैक पैंथर, वीडियो ने बनाया यूजर्स का दिन
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget